Θρίλερ στον Άγιο Δημήτριο: Εντοπίστηκε νεκρός άνδρας στο Πάρκο Ασυρμάτου – Φέρει τραύμα από μαχαίρι

Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές το βράδυ της Τετάρτης (22.04), μετά τoν εντοπισμό μιας σορού στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του εντός του Πάρκου Ασυρμάτου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραύμα από μαχαίρι. Αμέσως μόλις έγινε η σχετική αναφορά, ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο και απέκλεισαν την περιοχή.

Αυτή την ώρα, οι αρχές διενεργούν προανάκριση για να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο άνδρας.

Περισσότερα σε λίγο…