Ηράκλειο: Ο δράστης πυροβόλησε εξ’ επαφής στο κεφάλι την 43χρονη Ελευθερία – Όσα έδειξε το πόρισμα του ιατροδικαστή

Νέα, ανατριχιαστικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της στο χωριό της Αγίας Βαρβάρας.

Οι έρευνες των αρχών και η ιατροδικαστική εξέταση «φωτογραφίζουν» ως δράστη τον 39χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του λίγες ώρες μετά την κατάθεσή του στην Αστυνομία.

Ο 39χρονος πρώην σύντροφος της 43χρονης

Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, ο θάνατος της άτυχης γυναίκας ήταν ακαριαίος. Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε το θύμα εξ’ επαφής στο κεφάλι με πιστόλι των 9mm. Η αυτοψία δείχνει πως ο δολοφόνος στεκόταν έξω από το όχημα, πιθανότατα δίπλα στο παράθυρο, ενώ η 43χρονη βρισκόταν στη θέση του οδηγού.

Καρέ-καρέ οι κινήσεις του 39χρονου

Οι αρχές κατάφεραν να ανασυνθέσουν τις κινήσεις του αυτόχειρα την περασμένη Κυριακή, ημέρα εξαφάνισης της Ελευθερίας. Μεταξύ 11:00 και 11:10, ο 39χρονος πήγε με μοτοσικλέτα στην περιοχή Σταυρακιανής Καμάρας, όπου συναντήθηκε με το θύμα.

Μετά από μια πτώση με τη μηχανή (η οποία εξετάζεται αν ήταν σκηνοθετημένη), κάλεσε οδική βοήθεια και στη συνέχεια κινήθηκε πεζός και με ταξί προς το σπίτι του.

Στη συνέχεια επέστρεψε στο σημείο με το προσωπικό του αυτοκίνητο (Smart), αλλά τελικά έφυγε οδηγώντας το όχημα της 43χρονης προς την Αγία Βαρβάρα, όπου και το εγκατέλειψε.

Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν να επιβιβάζεται σε ταξί για να ανακτήσει το δικό του αυτοκίνητο και να εξαφανιστεί από την περιοχή γύρω στις 14:00.

Η ψεύτικη κατάθεση και η αυτοκτονία

Πριν βρεθεί νεκρός στο εκκλησάκι της Παναγίας Καρδιώτισσας, ένα σημείο με ιδιαίτερο συμβολισμό για το πρώην ζευγάρι, ο 39χρονος είχε καταθέσει στις αρχές.

Παρά τους ισχυρισμούς του ότι οι σχέσεις τους ήταν αρμονικές, μαρτυρίες από το περιβάλλον της Ελευθερίας κάνουν λόγο για μια άκρως πιεστική σχέση με συχνούς καβγάδες, που είχε οδηγήσει στον οριστικό χωρισμό τους.

Η τελευταία πράξη

Η τραγωδία ολοκληρώνεται αύριο, Πέμπτη (23. 04), με την κηδεία του 38χρονου στον Ιερό Ναό Αγίας Πελαγίας στις 12:00.

Η ειρωνεία παραμένει σκληρή, καθώς η τελετή θα γίνει στο χωριό καταγωγής του, στην ίδια περιοχή όπου εντοπίστηκε νεκρή η άτυχη γυναίκα που ο ίδιος φέρεται να σκότωσε.