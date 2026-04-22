Ηράκλειο: Η στιγμή που οι συγγενείς της Ελευθερίας Γιακουμάκη μάθαιναν on-air για τον θάνατό της

Σε μια απίστευτη τραγωδία εξελίχθηκε η υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, η οποία εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτική περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, στην Κρήτη.

Όπως έγραφε το DEBATER, η σορός της άτυχης μητέρας βρέθηκε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, φέροντας τραύμα από πυροβόλο όπλο, γεγονός που προσδίδει στην υπόθεση εγκληματικά χαρακτηριστικά.

Η σκληρότερη πτυχή της είδησης εκτυλίχθηκε στον «αέρα» της εκπομπής «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο. Την ώρα που ο γιος και ο αδελφός της 43χρονης παραχωρούσαν συνέντευξη, απευθύνοντας έκκληση για πληροφορίες, η είδηση του εντοπισμού της σορού της έφτανε στα δημοσιογραφικά γραφεία.

Λίγο πριν γίνει γνωστή η μοιραία κατάληξη, ο γιος της Ελευθερίας αποκάλυπτε στην εκπομπή πως ο 40χρονος πρώην σύντροφός της είχε εκδηλώσει παραβατική συμπεριφορά στο παρελθόν, έχοντας προκαλέσει φθορές στο όχημά της πριν από τον χωρισμό τους.

Ο αδελφός της θανούσης εξέφραζε την απορία του για την παρουσία της στην περιοχή της Μεσσαράς, τονίζοντας πως δεν υπήρχε κανένας προφανής λόγος που θα την οδηγούσε στο συγκεκριμένο σημείο.

Η χρονική συγκυρία υπήρξε συγκλονιστική, καθώς οι οικείοι της κατέθεταν στοιχεία και ελπίδες για τον εντοπισμό της, ενώ εκείνη την ίδια στιγμή οι αρχές επιβεβαίωναν τον θάνατό της σε ένα απομονωμένο χωράφι.

Το εύρημα του τραύματος από σφαίρα στρέφει πλέον τις έρευνες των αρχών στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου, συνδέοντας ενδεχομένως τα γεγονότα με την πρόσφατη αυτοκτονία του πρώην συντρόφου της.