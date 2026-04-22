ΕΛΑΣ: Συνελήφθη 46χρονος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 46χρονου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προχώρησε η ΕΛΑΣ το μεσημέρι της Τετάρτης 22/4 στην Βόρεια Ελλάδα.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, αναφορικά με την εμπλοκή του ανωτέρω στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από στοχευμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, στο πλαίσιο της οποίας διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -6,57- γραμμάρια κοκαΐνης, διαμοιρασμένη σε -6- αυτοσχέδιες συσκευασίες, καθώς και -1,38- γραμμάρια κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης (MDMA).

Πέραν της ανωτέρω ποσότητας ναρκωτικών ουσιών, στην κατοχή του κατηγορούμενου, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν -2- κινητά τηλέφωνα, καθώς και το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ, ως προερχόμενο από εμπορία ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.