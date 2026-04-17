Ηλικιωμένος έπεσε από ύψος στην Θεσσαλονίκη – Νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής (17/4) όταν 70χρονος έπεσε από ύψος στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άνδρα ο οποίος στις 11:30 έπεσε από μεγάλο ύψος οικοδομής σε περιοχή της Ευκαρπίας στην Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Σύμφωνα με το voria.gr στο σημείο έσπευσαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο και μία κινητή ιατρική μονάδα με τη συμμετοχή διασωστών και ενός Ιατρού ΕΚΑΒ ο πολυτραυματίας μεταφέρθηκε διασωληνωμένος στο εφημερεύον Νοσοκομείο ΓΝΘ ΑΧΕΠΑ.

Η κατάσταση του ηλικιωμένου είναι κρίσιμη καθώς έχει υποστεί σύμφωνα με το ΕΚΑΒ κακώσεις κεφαλής.

Σήμερα 17/04/2026, νωρίς το μεσημέρι, οι Διασώστες και Ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό πτώσης από ύψος στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με θύμα άνδρα περίπου 70 ετών.

April 17, 2026

Οι αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.