Τραγωδία στη Βοιωτία: Μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με τρακτέρ

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα, Δευτέρα (18/08), στον δρόμο Καναβαρίου-Θίσβης, στο ύψος του αλευρόμυλου, στη Βοιωτία, όταν μηχανή «καρφώθηκε» σε τρακτέρ.

Σύμφωνα με όσα γράφει το permissos.gr, η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 33χρονος οδηγός της μηχανής. Τις συνθήκες του τροχαίου διερευνούν οι αρμόδιες αρχές.

Σημειώνεται ότι ο 33χρονος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Θηβών με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.