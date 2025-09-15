Θεσσαλονίκη: Αυστηρότερα πρόστιμα και νέοι κανόνες για τα «μπαλώματα» στους δρόμους

Η διοίκηση του δήμου Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να ρίξει στη «μάχη» νέους όρους και πρόστιμα στους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας που σκάβουν ανεξέλεγκτα τους δρόμους και τα πεζοδρόμια.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος, Στέλιος Αγγελούδης, από το βήμα του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης συναντήθηκε σήμερα στο δημαρχιακό μέγαρο με εκπροσώπους περίπου είκοσι εταιρειών που υλοποιούν κατασκευαστικές παρεμβάσεις σε δρόμους και πεζοδρόμια της πόλης.

«Οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια εξελίσσονται σε κακοτράχαλους από τις άνευ έγκριση και χωρίς καμία συνεννόηση εργασίες. Τους ενημερώσαμε πως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει τροποποίηση της υφιστάμενης Κανονιστικής όπου θα προβλέπονται ειδικά μέτρα σε ό,τι αφορά την εκτέλεση των έργων αλλά και την επιβολή προστίμων», είπε ο κ. Αγγελούδης.

Ως παράδειγμα ανέφερε πως όταν οι εργασίες θα εκτελούνται σε μια συγκεκριμένη διάμετρο τότε οι Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας θα είναι υποχρεωμένοι να αποκαθιστούν το σύνολο του δρόμου ή μια λωρίδα όταν θα γίνονται έργα σε δρόμους με πολλές λωρίδες. «Αυτή η ιστορία να έχουμε δρόμους κουρελού ήρθε η ώρα να αντιμετωπιστεί», σημείωσε ο δήμαρχος.

Ο κ. Αγγελούδης στάθηκε και στην Κανονιστική για τα ηλεκτρικά πατίνια, σε μια προσπάθεια να μπει τάξη όσον αφορά τα σημεία εναπόθεσής τους. Οι χώροι για να τοποθετούνται από τους χρήστες ώστε να μην εγκαταλείπονται ανεξέλεγκτα στα πεζοδρόμια, δημιουργώντας προβλήματα στην κίνηση των πεζών, έχουν ήδη οριοθετηθεί.

Όπως υπογράμμισε ο δήμαρχος εάν εντοπιστεί ηλεκτρικό πατίνι εκτός των συγκεκριμένων χώρων, τότε η δημοτική αστυνομία θα ενημερώνει άμεσα την ιδιωτική εταιρεία, η οποία θα υποχρεούται να το μαζέψει μέσα σε διάστημα μίας ώρας ειδάλλως το πατίνι θα κατάσχεται και η εταιρεία θα πληρώνει πρόστιμο ύψους 150 ευρώ, σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΚΟΚ.

Στη διάρκεια των υπόλοιπων ανακοινώσεων, ο κ.Αγγελούδης αναφέρθηκε και στις επαφές που είχε με τον πρωθυπουργό, τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης και τους υπουργούς στη διάρκεια της 89ης ΔΕΘ. «Τους έθεσα τα βασικά θέματα της πόλης. Εκεί όπου άκουσα απαντήσεις είπα “ευχαριστώ”, εκεί που δεν άκουσα τους είπα “και πέρσι τα ίδια λέγαμε”», σημείωσε.

Ειδικότερα για το σχέδιο ανάπλασης της ΔΕΘ που παρουσιάστηκε επίσημα και αφορά τη δημιουργία ενός μεγάλου Μητροπολιτικού πάρκου, με ήπιες συνεδριακές και εκθεσιακές εγκαταστάσεις, χωρίς τη συμμετοχή ιδιώτη ο κ. Αγγελούδης είπε πως το επόμενο διάστημα θα σταλεί επιστολή προς την κυβέρνηση που θα ζητά προτού προχωρήσει οποιαδήποτε διαδικασία να ενσωματωθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις σε προγραμματική σύμβαση, η οποία θα υπογραφεί και από τον δήμο Θεσσαλονίκης.