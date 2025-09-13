Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αλλεργικό σοκ μετά από τσίμπημα εντόμου – Σώθηκε χάρη σε παρέμβαση του ΕΚΑΒ

Για την διάσωση του ασθενούς χορηγήθηκε άμεσα οξυγόνο

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI/ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ
DEBATER NEWSROOM

Σοβαρή αλλεργική αντίδραση υπέστη 51χρονος, στη Θεσσαλονίκη, μετά από τσίμπημα εντόμου. Σύμφωνα με ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η αντίδραση εξελίχθηκε σε αλλεργικό σοκ, με καρδιαγγειακή κατάρρευση και απώλεια αισθήσεων.

Για την διάσωση του ασθενούς χορηγήθηκε άμεσα οξυγόνο, υγρά iv και αδρεναλίνη ενδομυϊκά, σύμφωνα με τα Διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης αλλεργικού σοκ. Ο ασθενής στην συνέχεια σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, απέκτησε ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης και διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση & παρακολούθηση.

Στο συμβάν επιχείρησε 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό και συνολικά 4 διασώστες ΕΚΑΒ.

