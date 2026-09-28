Θεσσαλονίκη: Άγνωστος πυροβόλησε στον αέρα στα Λαδάδικα έξω από μπαρ
Ο άνδρας στη συνέχεια εξαφανίστηκε
Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε γύρω στις 5.30 τα ξημερώματα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου στα Λαδάδικα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, άγνωστος που περνούσε πεζός έξω από κατάστημα διασκέδασης πυροβόλησε μία φορά στον αέρα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
Από τον πυροβολισμό δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ ο άνδρας αναζητείται στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου.
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