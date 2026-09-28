Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη με βροχές και καταιγίδες – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο “επίκεντρο”

Προσωρινή βελτίωση παρουσιάζει από σήμερα, Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου ο καιρός, με την ηλιοφάνεια να κάνει για λίγο την εμφάνισή της, καθώς από την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου επιστρέφει η κακοκαιρία, με βροχές, καταιγίδες και ανέμους που αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Συγκεκριμένα, σήμερα δεν αναμένονται έντονα φαινόμενα αν και ο βοριάς επιμένει με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε χαμηλά -για την εποχή- επίπεδα, ξεπερνώντας λίγο τους 20 βαθμούς Κελσίου. Αναμένονται βροχές σε Κρήτη, Στερεά, Θεσσαλία, Χαλκιδική και νησιά του Αιγαίου ενώ από το μεσημέρι πιο έντονες βροχοπτώσεις θα εκδηλωθούν στην Πελοπόννησο.

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Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη στην πρόγνωση καιρού αναφέρει πως ο καιρός θα κυμανθεί στην ίδια κατεύθυνση και την Τρίτη, με ενισχυμένους ανέμους και τοπικές βροχές σε ανατολική Θεσσαλία, Στερεά, Εύβοια, στα βόρεια της Κρήτης και μέσα στις Κυκλάδες.

Από την Τετάρτη ωστόσο αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού, με βροχές, καταιγίδες και ενίσχυση ανέμων έως 8 μποφόρ.

Αναλυτικά την Τετάρτη, βόρειοι – βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν θυελλώδεις ενώ αυξάνονται οι βροχές και οι καταιγίδες στο ανατολικό τμήμα της χώρας και κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, το Αιγαίο και την Κρήτη.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά βροχής αναμένονται σε Εύβοια και Κρήτη.

Την Πέμπτη αναμένονται νέες βροχές στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας και κυρίως Εύβοια και νότιο Αιγαίο. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν ξανά στην Κρήτη ενώ αναμένεται νέα πτώση της θερμοκρασίας.

Λόγω του ενισχυμένου βοριά, η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 20 βαθμούς Κελσίου και δεν αποκλείεται να φτάσει το ανώτατο ακόμα και τους 18.