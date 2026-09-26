Πυροβολισμοί σε καφετέρια στον Άγιο Παντελεήμονα – Τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι

Επίθεση ενόπλων εναντίον καφετέριας στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, κατά την οποία τραυματίστηκε 10χρονο κορίτσι, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, 25 Σεπτεμβρίου.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, τέσσερις άγνωστοι που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο άνοιξαν πυρ με υποπολυβόλο εναντίον καφετέριας στην οδό Αγορακρίτου 32 μέσα στην οποία, την ώρα της επίθεσης, βρίσκονταν 10 θαμώνες, όλοι αλλοδαποί.

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Από την επίθεση τραυματίστηκε στο αριστερό πόδι η 10χρονη κόρη του ιδιοκτήτη, αλβανικής υπηκοότητας. Η μητέρα του παιδιού το μετέφερε στο Νοσοκομείο Παίδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραυματισμός είναι ελαφρύς, χωρίς να είναι γνωστό αν προκλήθηκε από τους πυροβολισμούς ή από θραύσματα.

Το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε καμένο λίγη ώρα αργότερα στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

Η αστυνομία επιχειρεί για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.