Μήνυση Κούλογλου κατά της NSO για παρακολούθηση από το Pegasus

Μήνυση για την παρακολούθησή του με το λογισμικό Pegasus της εταιρείας NSO κατέθεσε στην εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας ο πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου.

Η μήνυση στρέφεται σε βάρος των υπευθύνων της κατασκευάστριας εταιρείας του λογισμικού και αφορά μεταξύ άλλων τα αδικήματα της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.