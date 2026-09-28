Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια;
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνουν υποχρεωτικοί οι τακτικοί έλεγχοι φυσικού αερίου σε όλα τα παλαιά κτίρια; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μήνυση Κούλογλου κατά της NSO για παρακολούθηση από το Pegasus

Αφορά, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας

Μήνυση Κούλογλου κατά της NSO για παρακολούθηση από το Pegasus
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μήνυση για την παρακολούθησή του με το λογισμικό Pegasus της εταιρείας NSO κατέθεσε στην εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας ο πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου.

Η μήνυση στρέφεται σε βάρος των υπευθύνων της κατασκευάστριας εταιρείας του λογισμικού και αφορά μεταξύ άλλων τα αδικήματα της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή σε δεδομένα και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δούρου: «Να σταματήσουμε να τρέχουμε πίσω από καουμπόηδες» – Επίθεση στην εξωτερική πολιτική
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούρου: «Να σταματήσουμε να τρέχουμε πίσω από καουμπόηδες» – Επίθεση στην εξωτερική πολιτική

Η πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τα ελληνοτουρκικά και τη συνάντηση Μητσοτάκη–Νετανιάχου, ενώ τοποθετήθηκε για την ΕΛΑΣ και τον Αλέξη Τσίπρα.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ