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Θεσσαλονίκη: Οικιακή βοηθός συνελήφθη για κλοπή κοσμημάτων από την εργοδότριά της

Τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στην κάτοχό τους

Θεσσαλονίκη: Οικιακή βοηθός συνελήφθη για κλοπή κοσμημάτων από την εργοδότριά της
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
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Κοσμήματα από το σπίτι όπου εργαζόταν ως οικιακή βοηθός κατηγορείται ότι έκλεψε 68χρονη, στη Θεσσαλονίκη.

Η γυναίκα, με καταγωγή από τη Γεωργία, έγινε αντιληπτή από την εργοδότριά της που ειδοποίησε την Άμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ.

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Κατά τη σύλληψή της, βρέθηκαν στην τσάντα της κοσμήματα και χρυσαφικά, τα οποία αποδόθηκαν στη νόμιμη κάτοχό της, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Αστυνομίας.

Επιπλέον, όπως σημειώνεται, διαπιστώθηκε ότι η 68χρονη συλληφθείσα δεν διέθετε τα απαραίτητα νόμιμα έγγραφα για την παραμονή της στη χώρα.

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