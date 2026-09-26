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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 58χρονη έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της και την απείλησε

Η γυναίκα συνελήφθη μετά από καταγγελία

Θεσσαλονίκη: 58χρονη έβαλε φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της και την απείλησε
ΑΡΕΤΗ ΤΗΛΙΑΚΟΥ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Φωτιά στην πόρτα της γειτόνισσάς της κατηγορείται ότι έβαλε 58χρονη, έπειτα από διαφορές που φέρεται να είχε μαζί της.

Το περιστατικό έγινε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, η 58χρονη τοποθέτησε χαρτοπετσέτες, εμποτισμένες με εύφλεκτο υλικό, στην πόρτα εισόδου διαμερίσματος και τις πυρπόλησε.

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Από τη φωτιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στην πόρτα, ενώ, παράλληλα, η 58χρονη φέρεται να εκτόξευσε απειλές προς τη γειτόνισσά της.

Το συμβάν καταγγέλθηκε στις Αρχές και ακολούθησε η σύλληψη της γυναίκας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας.

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