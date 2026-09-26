Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε το 20ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών

Ολοκληρώθηκε το 20ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών της Παμποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, στο ΠΑΟΚ sports arena, που φέτος ήταν αφιερωμένο στη μνήμη του ιστορικού προέδρου της ΠΟΕ Γιώργου Παρχαρίδη.

Στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΠΟΕ Γιώργος Βαρυθυμιάδης εξήρε τη δράση του εκλιπόντος επίτιμου προέδρου της ΠΟΕ, σημειώνοντας ότι στάθηκε “μέντορας” του στην κοινή τους πορεία. Υπογράμμισε ότι ο Γιώργος Παρχαρίδης πρωτοστάτησε στην ίδρυση της ΠΟΕ και προώθησε με δυναμισμό μέσω της ΠΟΕ, τις διεκδικήσεις του ποντιακού ελληνισμού. Παράλληλα, αναφέρθηκε, ασκώντας και κριτική, σε ζητήματα που αφορούν τη διεθνοποίηση της γενοκτονίας των Ποντίων, αλλά υπογράμμισε ως θετικές ενέργειες της πολιτείας την ανάδειξη της ιστορίας του ποντιακού ελληνισμού, μέσω της εκπαίδευσης και της υποστήριξης των εκδηλώσεων ποντιακών σωματείων.

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“Δε θα ξεχάσουμε αυτόν τον άνθρωπο, το όραμα του” είπε, αναφερόμενος στο Γιώργο Παρχαρίδη, ο κ. Βαρυθυμιάδης. Οι νέοι, υπό τους χορούς της λύρας, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς του Πόντου στέλνοντας παντού το μήνυμα: “Αντίσταση στη λήθη, αντίσταση στη λησμονιά, η ελπίδα μένει ζωντανή”.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, η υφυπουργός Εργασίας ‘Αννα Ευθυμίου, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων και της αυτοδιοίκησης, κ.α.

Τιμητική πλακέτα στη μνήμη του Γιώργου Παρχαρίδη παρέλαβαν τα παιδιά του, Στάθης και Σοφία.

“Πρέπει να καταλάβουμε, ότι η νεολαία είναι αυτή που πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα” είπε ο Στάθης Παρχαρίδης.

Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ παρουσιάστηκαν χοροί του Πόντου από χορευτικά συγκροτήματα παραδοσιακών ποντιακών σωματείων της ΠΟΕ από όλη τη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ