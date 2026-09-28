Νέα Ιωνία: Βίντεο ντοκουμέντο από την φωτιά στην καφετέρια – Στο Τμήμα Εκβιαστών η υπόθεση

Το Τμήμα Εκβιαστών ανέλαβε την υπόθεση για την πυρκαγιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, σε ισόγειο πολυκατοικίας, με τις φλόγες να επεκτείνονται σε όλο το κτήριο.

Σύμφωνα με το ΕΡΤNews, ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλούν οι μαρτυρίες τουλάχιστον τριών ενοίκων, οι οποίοι ανέφεραν ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

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Παράλληλα, έχει συνεκτιμηθεί από τις αρμόδιες αρχές και ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί πριν από περίπου δύο χρόνια στην ίδια καφετέρια. Τον Φεβρουάριο του 2023 είχαν σημειωθεί πυροβολισμοί, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 37χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν είχε σχέση με το περιστατικό.

Τα διαμερίσματα και στους τρεις ορόφους έχουν υποστεί μεγάλες ζημιές ενώ το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η φωτιά έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Μέσα σε περίπου δέκα λεπτά, οι φλόγες επεκτάθηκαν από διαμέρισμα σε διαμέρισμα και έφτασαν μέχρι τον τρίτο όροφο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον τρία διαμερίσματα.

Η Πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τον απεγκλωβισμό των κατοίκων.

Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι φλόγες είχαν τυλίξει ολόκληρο το κτίριο και είχαν φτάσει σε μεγάλο ύψος. Οι ένοικοι έζησαν δραματικές στιγμές μέχρι να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Οι νεότεροι σε ηλικία ένοικοι απομακρύνθηκαν από το κλιμακοστάσιο. Οι ηλικιωμένοι, μεταξύ των οποίων υπήρχαν και άτομα με προβλήματα υγείας, οδηγήθηκαν στην ταράτσα και από εκεί απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τους πυροσβέστες.

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Έπειτα από περίπου τρεις ώρες, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο και την τελευταία εστία της φωτιάς. Ωστόσο, παραμένουν στο σημείο και ελέγχουν κάθε χώρο και κυρίως το ισόγειο.