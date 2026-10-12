Κύθνος: «Το ασθενοφόρο δεν άργησε» – Τι αποκαλύπτει ο Γιαννάκος για τον θάνατο του 62χρονου

Τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ένας 62χρονος στην Κύθνο παρουσιάζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υποστηρίζοντας ότι το ασθενοφόρο δεν καθυστέρησε να φτάσει στο σημείο και ότι το υγειονομικό προσωπικό πραγματοποίησε όλες τις προβλεπόμενες προσπάθειες ανάνηψης.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων αναδεικνύει τις σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στο νησί, επισημαίνοντας ότι η Κύθνος δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή ούτε οδηγό ασθενοφόρου ούτε διασώστη.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διακομιδές καλύπτονται από δύο ένστολους, με κόστος 150 ευρώ ημερησίως για τον καθένα, την ώρα που οι αποδοχές των εργαζομένων στις αντίστοιχες θέσεις κυμαίνονται, όπως αναφέρει, στα 800 ευρώ τον μήνα.

Το χρονικό της διακομιδής – Τι συνέβη από τις 09:40 έως τις 10:20

Ο Μιχάλης Γιαννάκος παραθέτει αναλυτικά το χρονικό του περιστατικού, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τις συνθήκες ανταπόκρισης του ασθενοφόρου.

Όπως υποστηρίζει, το Σάββατο, στις 09:40, η γιατρός του Περιφερειακού Ιατρείου Κύθνου έλαβε τηλεφωνική ειδοποίηση από το Συντονιστικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Ρόδου.

Η ενημέρωση αφορούσε επείγον περιστατικό με ασθενή που αντιμετώπιζε καρδιολογικό πρόβλημα, σε απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων από το ιατρείο.

Η γιατρός επικοινώνησε αμέσως με τη συνοδό του ασθενούς και στη συνέχεια ξεκίνησε για το σημείο με ασθενοφόρο, το οποίο οδηγούσε ένστολος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο στις 10:10, δηλαδή 30 λεπτά μετά την αρχική ειδοποίηση.

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Στις 10:20, όπως αναφέρει, είχε ήδη κινηθεί η διαδικασία για την αεροδιακομιδή του ασθενούς.

«Ο ασθενής βρισκόταν ήδη σε καρδιακή ασυστολία»

Σύμφωνα με την περιγραφή του Μιχάλη Γιαννάκου, όταν η γιατρός και ο οδηγός έφτασαν κοντά στον 62χρονο, ο ασθενής βρισκόταν σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

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Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι διαπιστώθηκε καρδιακή ασυστολία, δηλαδή απουσία ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς που να επιτρέπει την αποτελεσματική κυκλοφορία του αίματος.

Όπως σημειώνει, χρησιμοποιήθηκε απινιδωτής, χωρίς να εντοπιστεί απινιδώσιμος καρδιακός ρυθμός.

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Ακολούθησαν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), υποστήριξη της αναπνοής με ασκό αναζωογόνησης και μάσκα, καθώς και ενδοφλέβια χορήγηση αδρεναλίνης.

«Έγινε ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο και με το παραπάνω», υποστηρίζει χαρακτηριστικά ο Μιχάλης Γιαννάκος.

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Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν τόσο μέσα στο ασθενοφόρο όσο και σε ιατρείο του νησιού, όπου μεταφέρθηκε ο ασθενής, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η ανάνηψή του.

Η διευκρίνιση για το ιατρείο με τη στενή πόρτα

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρεται και στις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν σχετικά με δυσκολίες κατά τη μεταφορά του ασθενούς σε ιατρείο με στενή είσοδο.

Όπως διευκρινίζει, ο 62χρονος δεν μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Κύθνου, αλλά σε διαφορετικό ιατρείο του νησιού, το οποίο πράγματι διαθέτει στενή πόρτα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η επιλογή έγινε με στόχο να εξοικονομηθεί χρόνος και να συνεχιστούν οι προσπάθειες ανάνηψης.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος επισημαίνει ότι το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο δεν αντιμετωπίζει αντίστοιχο κτιριακό πρόβλημα.

Τι λέει για το ασθενοφόρο που εμφανίστηκε σε δημοσιεύματα

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ και στην κατάσταση των ασθενοφόρων της Κύθνου.

Όπως υποστηρίζει, το νησί διαθέτει ασθενοφόρο σε καλή κατάσταση, το οποίο βρίσκεται για συντήρηση και αναμένεται να επιστρέψει σε περίπου έναν μήνα.

Για την κάλυψη του κενού, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει διατεθεί δεύτερο ασθενοφόρο, το οποίο παρουσιάζει μικροβλάβες αλλά εξακολουθεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες του νησιού.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος διευκρινίζει ότι το παλιό και φθαρμένο ασθενοφόρο που εμφανίστηκε σε δημοσιεύματα είναι τρίτο όχημα, παροπλισμένο και εκτός χρήσης.

Χωρίς διασώστη η Κύθνος – «Ποιος θα δουλέψει με 800 ευρώ τον μήνα;»

Πέρα από το συγκεκριμένο περιστατικό, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θέτει ζήτημα υποστελέχωσης των υγειονομικών υπηρεσιών στα νησιά.

Όπως αναφέρει, η Κύθνος διαθέτει Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο, αλλά όχι σταθμό ΕΚΑΒ.

Τις διακομιδές αναλαμβάνει το Περιφερειακό Ιατρείο, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει εργαζόμενο οδηγό ή διασώστη.

Για την κάλυψη των αναγκών χρησιμοποιούνται δύο ένστολοι, με ημερήσιο κόστος 150 ευρώ για τον καθένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι προκηρύξεις για την πρόσληψη προσωπικού αποβαίνουν άγονες, εξαιτίας των χαμηλών αποδοχών και του αυξημένου κόστους διαβίωσης.

«Ποιος θα δουλέψει με 800 ευρώ τον μήνα;», διερωτάται.

Όπως εξηγεί, πολλοί κάτοικοι του νησιού προτιμούν να απασχολούνται στον τουρισμό, ενώ εργαζόμενοι από άλλες περιοχές της χώρας δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και το κόστος ενοικίασης κατοικίας.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ εκφράζει επίσης ανησυχία για την ανάθεση διακομιδών σε προσωπικό χωρίς εξειδίκευση στη διαχείριση επειγόντων περιστατικών και για τις ευθύνες που ενδέχεται να ανακύψουν.

«Κρίμα να υπάρχουν σκιές για τους συναδέλφους»

Ο Μιχάλης Γιαννάκος αναφέρει ακόμη ότι η γιατρός επικοινώνησε με καρδιολόγο που υπέδειξε η συνοδός του 62χρονου, προκειμένου να τον ενημερώσει για τις ενέργειες που είχαν πραγματοποιηθεί.

Κατά τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, ο καρδιολόγος εκτίμησε ότι η κατάσταση του ασθενούς ήταν τόσο σοβαρή, ώστε ακόμη και σε νοσοκομείο οι πιθανότητες επιβίωσης θα ήταν εξαιρετικά περιορισμένες.

Πρόκειται, πάντως, για εκτίμηση που μεταφέρει ο κ. Γιαννάκος και όχι για ανεξάρτητο ιατροδικαστικό συμπέρασμα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η συνοδός του ασθενούς ευχαρίστησε τη γιατρό και το προσωπικό για τις προσπάθειες που κατέβαλαν.

«Κρίμα λοιπόν για τους εξαιρετικούς συναδέλφους να υπάρχουν σκιές, που σε αντίξοες συνθήκες με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες υγείας», καταλήγει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.