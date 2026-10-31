Αθλητισμός: Το ΟΑΚΑ υποδέχθηκε μαθητές ελληνικής καταγωγής από το Ντίσελντορφ – Παρουσία της Σοφίας Ζαχαράκη

Μια ιδιαίτερη εκπαιδευτική και πολιτιστική συνάντηση φιλοξένησε το Σάββατο (31/10) το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), υποδεχόμενο 20 μαθητές και 15 γονείς από το Μοντεσοριανό Γυμνάσιο Leibniz του Ντίσελντορφ. Οι Έλληνες μαθητές της Γερμανίας είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στις εγκαταστάσεις του Ολυμπιακού συγκροτήματος και στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας, γνωρίζοντας από κοντά σημαντικές στιγμές της αθλητικής ιστορίας της χώρας και την κληρονομιά των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

Στην επίσκεψη έδωσε το «παρών» η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, η οποία ενημερώθηκε για το εκπαιδευτικό έργο και τις δράσεις του σχολείου, ενώ συμμετείχε και στην ξενάγηση. Η πρωτοβουλία αποτέλεσε μια ξεχωριστή ευκαιρία για τα παιδιά ελληνικής καταγωγής, τρίτης και τέταρτης γενιάς, να έρθουν πιο κοντά στις ρίζες τους, μέσα από τη γνωριμία με το ΟΑΚΑ, το Ολυμπιακό Μουσείο, αλλά και την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού.

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Το ΟΑΚΑ, μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, αναδεικνύει τον ευρύτερο κοινωνικό και εκπαιδευτικό του ρόλο, επιδιώκοντας να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο γνώσης, αθλητισμού και πολιτισμού για μικρούς και μεγάλους.

Αναλυτικά:

«Υπάρχουν επισκέψεις που γεμίζουν τους χώρους μας με χαμόγελα και την καρδιά μας με συγκίνηση. Μια τέτοια ζήσαμε σήμερα στο ΟΑΚΑ και στο Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας, υποδεχόμενοι είκοσι μαθητές και δεκαπέντε γονείς από το Μοντεσοριανό Γυμνάσιο Leibniz του Ντίσελντορφ, με τη συνοδεία της καθηγήτριας κυρίας Αλεξίας Μηριούνη. Μιας εκπαιδευτικού με τριάντα ένα χρόνια υπηρεσίας στο σχολείο και ισάριθμα χρόνια αφοσίωσης στην ελληνική γλώσσα και την ελληνική παιδεία, κρατώντας ζωντανό τον δεσμό των παιδιών της ομογένειας με τις ρίζες τους.

Ένα γερμανικό σχολείο με περίπου 860 μαθητές, που συνδυάζει τη μοντεσοριανή φιλοσοφία με την ελληνογερμανική δίγλωσση εκπαίδευση. Εδώ και τέσσερις δεκαετίες στηρίζει παιδιά ελληνικής καταγωγής, τρίτης και τέταρτης γενιάς, μέσα από τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, της ιστορίας, της γεωγραφίας και της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Από το 2017 συμμετέχει στις «Βιβλιοδρομίες», ενώ με εκπαιδευτικές συνεργασίες και τη συγγραφή βιβλίων δίνει στα παιδιά δημιουργικούς τρόπους να γνωρίζουν και να αγαπούν την Ελλάδα.

Ξεχωριστή χαρά και τιμή ήταν η παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρίας Σοφίας Ζαχαράκη, η οποία ενημερώθηκε για τη λειτουργία, τις δράσεις και το δίγλωσσο μοντέλο του σχολείου και συμμετείχε στην ξενάγηση στο Μουσείο. Εκπαιδευτικός και η ίδια, γνωρίζει βαθιά την αξία της διδασκαλίας και τη σημασία της στήριξης όσων υπηρετούν την ελληνική παιδεία μακριά από την πατρίδα. Η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει στην εκπαίδευση των Ελλήνων του εξωτερικού, στη λειτουργία των ελληνικών σχολείων, στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και στην πρόσβαση των μαθητών σε ελληνικά βιβλία αφορά έναν πολύτιμο δεσμό που οφείλουμε όλοι να φροντίζουμε. Την ευχαριστώ προσωπικά για την έμπρακτη ευαισθησία της και για τη ζεστασιά με την οποία στάθηκε δίπλα στα παιδιά και στις οικογένειές τους.

Μαζί μας ήταν και ο φίλος και συνεργάτης του ΟΑΚΑ, παραγωγός Σάκης Ανιμανίδης, ο οποίος μοιράστηκε με τις μαθήτριες και τους μαθητές μια όμορφη, χαλαρή κουβέντα, γεμάτη χαμόγελα και αυθορμητισμό. Μια ζεστή συνάντηση που έδωσε τη δική της ξεχωριστή νότα στην επίσκεψη, αλλά και μια μικρή γεύση από όσα έρχονται: σύντομα, ο ίδιος θα παρουσιάσει νέες δράσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα στο Ολυμπιακό συγκρότημα, δίνοντας ακόμη περισσότερες αφορμές σε μικρούς και μεγάλους να ζήσουν το ΟΑΚΑ από κοντά!

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Για τα Ελληνόπουλα που επισκέφθηκαν για πρώτη φορά το Ολυμπιακό συγκρότημα και το Μουσείο, κάθε στάση έκρυβε και μια απορία: για τον Σπύρο Λούη, τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, το ΟΑΚΑ, αλλά και για τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τις άλλες ελληνικές ομάδες! Ανάμεσά τους, ο Κωνσταντίνος Καλύβας, μαθητής της ΣΤ΄ Δημοτικού, ξεχώρισε με το ενδιαφέρον του για τον αγαπημένο του Παναθηναϊκό και τη σιγουριά του ότι στον αυριανό αγώνα με την ΑΕΚ η ομάδα του θα βγει νικήτρια!

Στα μάτια αυτών των παιδιών είδαμε πόσο δυνατός παραμένει ο δεσμός με την πατρίδα, ακόμη κι όταν μεγαλώνουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Ένας δεσμός που ζει στη γλώσσα, στις μνήμες, στις ερωτήσεις τους — ακόμη και στην αγαπημένη τους ομάδα.

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Ευχαριστώ θερμά το Ολυμπιακό Μουσείο της Αθήνας για τη φιλοξενία και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή την όμορφη συνάντηση.

Σήμερα μοιραστήκαμε κάτι περισσότερο από μια ξενάγηση, στιγμές που ελπίζω να ταξιδέψουν μαζί τους στη Γερμανία, σαν ένα μικρό, πολύτιμο κομμάτι Ελλάδας».

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Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ