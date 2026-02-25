Θεσσαλονίκη: 47χρονος καταδικάστηκε για κακοποίηση ΑμεΑ – Ιερέας αθωώθηκε λόγω αμφιβολιών

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης οδηγήθηκε υπόθεση κακοποίησης 52χρονου ΑμεΑ, σε διαμέρισμα σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, που ανήκει σε ενορία ιερού ναού, υπόθεση που είδε το φως της δημοσιότητας τον Ιανουάριο του 2023.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου βρέθηκαν ένας 59χρονος ιερέας, ως υπεύθυνος του χώρου, κι ένας 47χρονος, στον οποίο φέρεται να είχε ανατεθεί η φροντίδα του 52χρονου παθόντα. Ο πρώτος απηλλάγη λόγω αμφιβολιών για την κατηγορία της έκθεσης, ενώ ο δεύτερος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος αδύναμου προσώπου και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 2 ετών, με 3ετή αναστολή.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία που έκανε στις Αρχές ο αδελφός του θύματος και οδήγησε στη σύλληψη των δύο παραπάνω ανδρών. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 52χρονος διέμενε σε διαμέρισμα, υπό ιδιαίτερα κακές συνθήκες διαβίωσης. Όπως καταγγέλθηκε, στερείτο βασικών υπηρεσιών ατομικής υγιεινής και δε λάμβανε επαρκή σίτιση, ενώ ήταν δεμένος με ιμάντες στο κρεβάτι.

Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα φέρεται να φιλοξενούνταν, όπως αναφέρθηκε στην αποδεικτική διαδικασία, άτομα που είχαν ανάγκη φροντίδας και υποστήριξης, ενώ λειτουργούσε μέσω σωματείου της ενορίας. Όπως κατέθεσε ο καταγγέλλων, που ζει μόνιμα στο εξωτερικό, ο ίδιος συνέδραμε οικονομικά με το ποσό των 1000 ευρώ/μηνιαίως, για την μέριμνα του αδελφού του.

Καταθέτοντας στο δικαστήριο ο 52χρονος, που είναι τετραπληγικός και καθηλωμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο, ανέφερε ότι αρχικά δεχόταν φροντίδα, ωστόσο η συμπεριφορά του 47χρονου κατηγορουμένου άλλαξε στη συνέχεια. Όπως κατέθεσε, τον έδενε στο κρεβάτι με ιμάντες, τον χτυπούσε σε όλο του το σώμα και τον άφηνε χωρίς επαρκή καθαριότητα. «Δεν τον κατήγγειλα στον αδελφό μου γιατί με απειλούσε ότι δε θα μου δώσουν να φάω. Ο ιερέας είχε υποσχεθεί στον πατέρα μου ότι θα με προσέχει. Του μίλησα στην εξομολόγηση για όσα περνούσα. Σχεδόν όλο το διάστημα που έμεινα εκεί ήμουν βρόμικος. Έκανα υπομονή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο καταδικασθείς αρνήθηκε, μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου του την κατηγορία, ενώ στάθηκε στο γεγονός ότι ο 52χρονος είχε ανάγκη από φροντίδα όλο το 24ωρο. Από την πλευρά του ο ιερέας, υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για οργανωμένη δομή φιλοξενίας, αλλά για διαμέρισμα της ενορίας που παραχωρούσε σε ανθρώπους που χρειάζονταν βοήθεια. «Δεν το είχαμε για να τα οικονομάμε. Έδωσα τη ζωή και την ψυχή μου στο σύλλογο…», τόνισε, ενώ πρόσθεσε ότι ο 47χρονος συγκατηγορούμενος δεν είχε επίσημη ιδιότητα φροντιστή, αλλά διέμενε στον χώρο και προσέφερε εθελοντικά βοήθεια.

Την ενοχή και των δύο είχε εισηγηθεί η εισαγγελέας της έδρας, η οποία τόνισε στην αγόρευσή της ότι ο 47χρονος «κακομεταχειρίστηκε με τον πιο άθλιο τρόπο έναν άνθρωπο που δεν μπορούσε να αντιδράσει».