Θεσσαλονίκη: 26χρονος κακοποίησε σεξουαλικά ανήλικο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο και και τραβούσε βίντεο

Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από 26χρονο, τον οποίο γνώρισε μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, κατήγγειλε ότι έπεσε 15χρονος, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την καταγγελία που ερευνήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, η φερόμενη κακοποίηση συνέβη τον περασμένο Οκτώβριο σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Πολίχνη και βιντεοσκοπήθηκε από τον 26χρονο αλλοδαπό με το κινητό του τηλέφωνο, χωρίς τη συναίνεση του ανηλίκου. Όπως κατέθεσε, επιπλέον, ο καταγγέλλων, ο ενήλικας τον είχε οδηγήσει νωρίτερα σε κατάστημα πώλησης σεξουαλικών προϊόντων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την αστυνομική προανάκριση, ο ανήλικος εξετάστηκε ιατροδικαστικά και τα ευρήματα που προέκυψαν φαίνεται να συνάδουν με το περιεχόμενο της καταγγελίας, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές. Υπό αυτές τις συνθήκες σχηματίστηκε δικογραφία εις βάρος του 26χρονου για βιασμό, πορνογραφία ανηλίκων, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια πράξη, καθώς ο 15χρονος φέρεται κατά το επίμαχο διάστημα να λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για θέματα ψυχικής υγείας.

Παρουσία διερμηνέα και δικαστικού εκπροσώπου, αστυνομικοί επιχείρησαν, χθες το πρωί, να διενεργήσουν νομότυπη έρευνα στο σπίτι του 26χρονου, αλλά διαπιστώθηκε ότι ο τόπος διαμονής είχε αλλάξει, με τον ίδιο να αρνείται να δηλώσει τη νέα διεύθυνση κατοικίας, οπότε συνελήφθη για απείθεια.