Το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη και ο τρίτος τραυματίας οπαδός του ΠΑΟΚ – Βίντεο με την έξοδο από το νοσοκομείο

Επιστρέφει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 4/2 και ο τρίτος τραυματίας του πολύνεκρου τροχαίου με τους επτά νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, στις 8:30 απογειώθηκε από την Ελευσίνα το ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, προκειμένου να πάει στην Τιμισοάρα και να παραλάβει τον 20χρονο πολυτραυματία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπολογίζεται ότι ο 20χρονος θα είναι στη Θεσσαλονίκη περίπου στη 1 το μεσημέρι.

Δείτε βίντεο με την έξοδό του από το νοσοκομείο της Τιμισοάρα:

Ο πολυτραυματίας είναι σε σταθερή κατάσταση και έχει ήδη υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στην Τιμισοάρα για τη σταθεροποίηση των σπονδύλων και την αφαίρεση οιδήματος.

Σήμερα το πρωί υποβλήθηκε σε νέο γύρο εξετάσεων και οι γιατροί διαπιστώσουν ότι είναι σε θέση να επιστρέψει στη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται πως την περασμένη Πέμπτη είχαν μεταφερθεί με το ίδιο αεροσκάφος οι δύο άλλοι τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ, εκ των οποίων ο ένας παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ενώ ο άλλος πήρε εξιτήριο την επόμενη μέρα.