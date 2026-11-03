Αττική: Συνελήφθη 52χρονος με περισσότερα από 3.900 πορνογραφικά αρχεία – Υλικό με ανήλικους ακόμη και 12 ετών

Στη σύλληψη ενός 52χρονου άνδρα στην Αττική προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, στο πλαίσιο έρευνας για αδικήματα που σχετίζονται με την πορνογραφία ανηλίκων.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου 2026, έπειτα από αστυνομική έρευνα κατά την οποία εντοπίστηκε στην κατοχή του άνδρα μεγάλος αριθμός ψηφιακών αρχείων πορνογραφικού περιεχομένου.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, σε ψηφιακό φάκελο βρέθηκαν περισσότερα από 3.900 αρχεία, ορισμένα από τα οποία απεικόνιζαν ανηλίκους ηλικίας ακόμη και 12 ετών.

Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στον 52χρονο

Ο εντοπισμός του 52χρονου προέκυψε από έρευνα που διεξήγαγε η Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, με αντικείμενο τη διερεύνηση πιθανής τέλεσης αδικημάτων σχετικών με την πορνογραφία ανηλίκων.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την αστυνομία, ότι ο άνδρας διατηρούσε πλήθος ψηφιακών αρχείων με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Τα ευρήματα οδήγησαν στην κινητοποίηση των αστυνομικών και στη σύλληψή του.

Δεν έχουν γνωστοποιηθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο οι αρχές εντόπισαν αρχικά την υπόθεση ή για την προέλευση των αρχείων.

Τι κατασχέθηκε από το σπίτι του

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του 52χρονου, κατά την οποία οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

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Πλήθος ψηφιακών πειστηρίων , τα οποία σχετίζονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση.

, τα οποία σχετίζονται με την υπό διερεύνηση υπόθεση. Το χρηματικό ποσό των 3.555 ευρώ.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια αποτελούν μέρος της αστυνομικής δικογραφίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν το χρηματικό ποσό συνδέεται με την υπόθεση, ούτε έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία που να τεκμηριώνουν εμπορική διακίνηση του υλικού.

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Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα

Μετά τη σύλληψή του, ο 52χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Η υπόθεση αφορά τη διερεύνηση αδικημάτων σχετικά με την πορνογραφία ανηλίκων, ενώ τα ακριβή στοιχεία της ποινικής δίωξης δεν έχουν γίνει γνωστά.

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Οι έρευνες για υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αποτελούν ιδιαίτερα σοβαρό πεδίο δράσης των διωκτικών αρχών, καθώς η κατοχή και η διακίνησή του συνδέονται με την εκμετάλλευση και την κακοποίηση ανηλίκων.