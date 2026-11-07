Κορινθιακός: Άκαρπες οι έρευνες για τον 26χρονο δύτη που αγνοείται στην παραλία Στέρνα

Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό του 26χρονου δύτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Στέρνα», στον Κορινθιακό Κόλπο.

Ο νεαρός άνδρας είχε μεταβεί στην περιοχή για ερασιτεχνική κατάδυση, ωστόσο έκτοτε αγνοείται, με τις αρμόδιες Αρχές να έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του.

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Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το DEBATER, μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης οργανώθηκε στον Κορινθιακό Κόλπο για τον αγνοούμενο 26χρονο.

Κορινθιακός: Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής οι έρευνες

Η επιχείρηση πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τις δυνάμεις να επικεντρώνονται στη θαλάσσια περιοχή όπου χάθηκαν τα ίχνη του 26χρονου.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, για τον εντοπισμό του είχαν κινητοποιηθεί:

Δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος.

Ένα αλιευτικό σκάφος.

Ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Παρά την κινητοποίηση, ο 26χρονος δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση.

Καλές οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή

Κατά την αρχική ενημέρωση των Αρχών, οι καιρικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Στέρνας ήταν καλές, διευκολύνοντας τη διεξαγωγή των ερευνών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκαν τα ίχνη του νεαρού δύτη.

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Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στον εντοπισμό του 26χρονου.