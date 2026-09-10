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ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Προβλήματα σε Κηφισό και Βασιλέως Κωνσταντίνου λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων

Ένα τρόλεϊ και ένα φορτηγό έχουν ακινητοποιηθεί σε δύο κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Σε ποια ρεύματα καταγράφεται δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

Κίνηση τώρα: Προβλήματα σε Κηφισό και Βασιλέως Κωνσταντίνου λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων
(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
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Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται το απόγευμα της Πέμπτης (10/9) στις λεωφόρους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Κηφισού, λόγω ακινητοποιημένων οχημάτων.

Οι οδηγοί που κινούνται στα συγκεκριμένα σημεία καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και, εφόσον είναι δυνατόν, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.

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Ακινητοποιημένο τρόλεϊ στη Βασιλέως Κωνσταντίνου

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, δυσχέρεια σημειώνεται στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο ύψος της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας.

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Νέο Κόσμο και οφείλεται σε ακινητοποιημένο τρόλεϊ.

Ακινητοποιημένο φορτηγό στον Κηφισό

Την ίδια ώρα, αυξημένα προβλήματα παρουσιάζονται και στη λεωφόρο Κηφισού, εξαιτίας ακινητοποιημένου φορτηγού.

Η κυκλοφοριακή δυσχέρεια καταγράφεται στο ύψος της Ιεράς Οδού, στο ρεύμα προς Λαμία.

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