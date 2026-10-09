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ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Διαψεύδει ότι έχει λογαριασμό σε τράπεζα στο εξωτερικό ο κατηγορούμενος γιατρός

Η ανακοίνωση του δικηγόρου του

Θάνατος Μαζωνάκη: Διαψεύδει ότι έχει λογαριασμό σε τράπεζα στο εξωτερικό ο κατηγορούμενος γιατρός
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

«Ο γιατρός δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανέναν λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του» αναφέρεται σε «κατηγορηματική δήλωση-διάψευση», που εξέδωσε εκ μέρους του κατηγορούμενου, ο εκ των συνηγόρων του Τέλλος Αγαπηνός, με αφορμή δημοσιεύματα.

   Η δήλωση έχει ως εξής:

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   «Εκ μέρους του εντολέα μας, ιατρού Ηλία Θεοδωρόπουλου, διαψεύδουμε με τον πλέον ρητό και κατηγορηματικό τρόπο τα δημοσιεύματα που αναπαράγουν την απολύτως αναληθή και ανυπόστατη πληροφορία ότι δήθεν εντοπίστηκε τραπεζικός λογαριασμός του στο εξωτερικό με καταθέσεις δήθεν “εκατομμυρίων ευρώ”, επικαλούμενα μάλιστα υποτιθέμενες διαρροές από δήθεν “επίσημες πηγές”.

   Ο γιατρός δεν διαθέτει στην αλλοδαπή κανέναν λογαριασμό στο όνομά του ή στο όνομα νομικού προσώπου συμφερόντων του και τα οικονομικά/φορολογικά του στοιχεία του είναι απολύτως διαυγή.

   Η συγκεκριμένη πληροφορία είναι παντελώς ψευδής, ανακριβής και στερείται οποιασδήποτε πραγματικής βάσης.

   Καλούμε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να παύσουν άμεσα την αναπαραγωγή της εν λόγω ψευδούς πληροφορίας και να προβούν στην προσήκουσα αποκατάσταση της αλήθειας.

   Επισημαίνουμε ότι η ανεξέλεγκτη διασπορά ανυπόστατων πληροφοριών, ιδίως όταν αυτές αποδίδονται αορίστως σε δήθεν επίσημες πηγές, προσβάλλει την προσωπικότητα και το τεκμήριο αθωότητας του εντολέα μας, υπονομεύει τα υπερασπιστικά του δικαιώματα και δημιουργεί αδικαιολόγητες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη μια εξαιρετικά σοβαρή ποινική υπόθεση».

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