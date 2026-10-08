Υπόθεση Μαζωνάκη: Καταθέσεις εκατομμυρίων των γιατρών σε ευρωπαϊκή τράπεζα

Καταθέσεις αρκετών εκατομμυρίων ευρώ που φέρονται να συνδέονται με το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών εξετάζονται στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο MEGA.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τα χρήματα εντοπίστηκαν σε ευρωπαϊκή τράπεζα, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία με τις αρμόδιες τραπεζικές αρχές του εξωτερικού για την ανταλλαγή στοιχείων.

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Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ και οι καταθέσεις στο εξωτερικό

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι κλιμάκια της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν οικονομικούς ελέγχους στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Δεν προσδιορίζονται το ακριβές ποσό, η τράπεζα ή η χώρα, ενώ, σύμφωνα με το μεταφερόμενο ρεπορτάζ, η τράπεζα δεν βρίσκεται στην Κύπρο.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται η διαδρομή των χρημάτων. Οι πληροφορίες για τις καταθέσεις δεν συνιστούν από μόνες τους απόδειξη παράνομης προέλευσης.

Στο μικροσκόπιο και σωματείο

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, εξετάζεται αν ένα σωματείο λειτούργησε ως ενδιάμεσος μηχανισμός διακίνησης χρημάτων.

Η ενδεχόμενη σύνδεσή του με τις ερευνώμενες συναλλαγές παραμένει υπό διερεύνηση. Δεν δημοσιοποιείται η ονομασία του φορέα ούτε αποδίδεται τεκμηριωμένη εμπλοκή του.