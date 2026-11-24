Στην αποκέντρωση των δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, στον τερματισμό της επιδοτούμενης στέγασης μεταναστών και στην ανάγκη αποσυμφόρησης του κέντρου της Αθήνας αναφέρθηκε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι», με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο, με αφορμή την επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, σχετικά με την ολοκλήρωση του προγράμματος HELIOS Junior.

Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κατάργηση της επιδοτούμενης στέγασης μεταναστών αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή, υπογραμμίζοντας ότι η υπερσυγκέντρωση δομών στο κέντρο της πρωτεύουσας επιβαρύνει τους κατοίκους της και δυσχεραίνει την ίδια τη διαδικασία της ένταξης.

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«Πιστεύω ότι δεν πρέπει να επιδοτούμε τη στέγαση και ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Όλες οι ΜΚΟ έχουν δημιουργήσει συνθήκες στέγασης ασυνόδευτων ανηλίκων ή ατόμων ηλικίας 18-21 ετών μέσα στο κέντρο της Αθήνας και επιβαρύνονται οι Αθηναίοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το HELIOS Junior, ο κ. Πλεύρης επισήμανε ότι το πρόγραμμα είχε αρχικό προϋπολογισμό 19 εκατ. ευρώ για 2.000 ωφελούμενους. Με την απόφαση να μην ενταχθούν νέοι ωφελούμενοι, ο προϋπολογισμός περιορίστηκε στα 6 εκατ. ευρώ, εξοικονομώντας 13 εκατ. ευρώ, ενώ οι ωφελούμενοι μειώθηκαν σταδιακά από 413 σε 58.

«Για τους 58 θα διασφαλίσουμε μια ομαλή μετάβαση, για να μην υπάρχει αυτό το κομμάτι που λέει ο Δήμος της αστεγίας. Η βασική μας όμως φιλοσοφία είναι ότι πια δεν θα επιδοτούμε στέγαση μεταναστών», τόνισε.

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι συνολικά 30 δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο κέντρο της Αθήνας έχουν ήδη κλείσει ή πρόκειται να κλείσουν έως τον Δεκέμβριο, ενώ ο αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων έχει μειωθεί κατά 50%.

«Δεν είναι δυνατόν όλες οι δομές ανηλίκων να είναι στην Κυψέλη, στον Άγιο Παντελεήμονα, στην Πλατεία Βικτωρίας, στην Πλατεία Αμερικής», σημείωσε, εξηγώντας ότι η συγκέντρωση των δομών σε συγκεκριμένες περιοχές αυξάνει και τον κίνδυνο εκμετάλλευσης των ανηλίκων από κυκλώματα.

«Δεν μπορεί το 80% των δομών αυτών να είναι στο κέντρο της Αθήνας. Κλείνοντας λοιπόν δομές από το κέντρο της Αθήνας, αυτομάτως δίνουμε ένα κίνητρο να πάνε δομές και στην περιφέρεια. Να μην βρίσκονται μόνο στον σκληρό αστικό ιστό που επιβαρύνουν».

Αναφερόμενος στη διαφορετική προσέγγιση που έχει με τον Δήμαρχο Αθηναίων, ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία του με τον Δήμο Αθηναίων για τη χρηματοδότηση, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με στόχο την ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας με εξοπλισμό.

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Παράλληλα, ο κ. Πλεύρης υπογράμμισε ότι η προστασία των πραγματικά ευάλωτων ασυνόδευτων ανηλίκων παραμένει προτεραιότητα του Υπουργείου, αναφερόμενος στον μηχανισμό εντοπισμού και άμεσης στέγασης ανηλίκων που βρίσκονται σε συνθήκες αστεγίας, στους ιατρικούς ελέγχους διαπίστωσης της ηλικίας, καθώς και στις συμφωνίες με το Μπανγκλαντές και την Αίγυπτο για την επιστροφή και ανηλίκων με παραβατική συμπεριφορά.

Ο κ. Πλεύρης υπενθύμισε ότι έχουν κλείσει 20 παράνομοι λατρευτικοί χώροι στο κέντρο της πρωτεύουσας και έχουν απελαθεί όσοι τους λειτουργούσαν, καταλήγοντας: «Ο Αθηναίος θα πρέπει επιτέλους να αισθάνεται ότι τον προστατεύουμε».