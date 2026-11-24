Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι η Ουκρανία ευθύνεται για το πλήγμα drone το περασμένο Σάββατο σε ρωσικό φορτηγό πλοίο στον Κόλπο της Φινλανδίας, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News.

Ο Ουκρανός ηγέτης δήλωσε σε συνέντευξη στο Bloomberg ότι το πλοίο, το Sparta II, ήταν θεμιτός στόχος για τον στρατό του καθώς μετέφερε όπλα.

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Το πλοίο αυτό, το οποίο διαχειρίζεται η ρωσική αμυντική εταιρεία επιμελητείας Oboronlogistika, επλήγη σε διεθνή ύδατα στον Κόλπο της Φινλανδίας. Ένα μέλος του πληρώματος τραυματίστηκε.