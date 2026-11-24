Την ανάγκη εφαρμογής των ενημερώσεων ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήματα βάσει οργανωμένου σχεδιασμού, με προηγούμενες λειτουργικές δοκιμές και δυνατότητα επαναφοράς στην προηγούμενη κατάσταση, επισημαίνει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας (ΕΑΚ), ενόψει της μαζικής εγκατάστασης ενημερώσεων ασφαλείας που αναμένεται να κληθούν να πραγματοποιήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα φορείς και επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει η Αρχή σε ανακοίνωσή της, η άμεση εγκατάσταση ενημερώσεων ασφαλείας αποτελεί ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα προστασίας και ενίσχυσης της κυβερνοανθεκτικότητας. Ωστόσο, όταν πραγματοποιείται χωρίς επαρκή έλεγχο και υπό συνθήκες χρονικής πίεσης, ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες, ακόμη και διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων που επιδιώκει να προστατεύσει.

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Σύμφωνα με την ΕΑΚ, τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφηκαν διεθνώς, κυρίως στις ΗΠΑ, διαδοχικές σοβαρές διακοπές στη λειτουργία υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους, τραπεζών, αερομεταφορών και κρατικών δικτύων. Με βάση τις αρχικές ενημερώσεις, οι περισσότερες εξ αυτών συνδέονται με αλλαγές στα ίδια τα συστήματα, όπως ενημερώσεις λογισμικού, αναβαθμίσεις υποδομών και εργασίες συντήρησης και όχι με κυβερνοεπιθέσεις. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν αλυσιδωτά πέρα από το σύστημα στο οποίο πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση.

Παράλληλα, η αξιοποίηση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνει σημαντικά τον εντοπισμό ευπαθειών στο λογισμικό, αυξάνοντας τον όγκο των διορθώσεων που απαιτείται να εφαρμοστούν άμεσα και, κατ’ επέκταση, την πίεση που ασκείται στις ομάδες πληροφορικής για την ταχεία εγκατάστασή τους.

Η ΕΑΚ υπογραμμίζει ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν συνίσταται στην καθυστέρηση των ενημερώσεων, αλλά στην εφαρμογή τους βάσει συγκεκριμένου σχεδίου.

Υπενθυμίζει, δε, ότι για τις βασικές και σημαντικές οντότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 5160/2024, η διαχείριση ευπαθειών και η ασφάλεια κατά τη συντήρηση των συστημάτων περιλαμβάνονται στα υποχρεωτικά μέτρα διαχείρισης κινδύνων κυβερνοασφάλειας. Τα μέτρα αυτά εξειδικεύονται στο Εθνικό Πλαίσιο Απαιτήσεων Κυβερνοασφάλειας (ΚΥΑ 1689/2025, ΦΕΚ Β΄ 2186).

Οι επτά συστάσεις της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας

Ειδικότερα, η Αρχή συνιστά σε φορείς και επιχειρήσεις:

Ιεράρχηση: Προτεραιότητα στην αντιμετώπιση ευπαθειών που αποτελούν ήδη αντικείμενο ενεργής εκμετάλλευσης, καθώς και εκείνων που αφορούν συστήματα εκτεθειμένα στο διαδίκτυο.

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Δοκιμές πριν από την εφαρμογή: Έλεγχο των ενημερώσεων σε κατάλληλο δοκιμαστικό περιβάλλον, στον βαθμό που το επιτρέπει το επίπεδο κινδύνου.

Σταδιακή εφαρμογή: Εγκατάσταση των ενημερώσεων αρχικά σε περιορισμένο αριθμό συστημάτων και σταδιακή επέκταση της εφαρμογής τους, αντί της ταυτόχρονης εγκατάστασης στο σύνολο των υποδομών.

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Σχέδιο επαναφοράς: Διασφάλιση, πριν από κάθε αλλαγή, της ύπαρξης ενημερωμένων αντιγράφων ασφαλείας και δοκιμασμένης διαδικασίας επιστροφής στην προηγούμενη κατάσταση (rollback).

Διαχωρισμό περιβαλλόντων: Αποτροπή της ανεξέλεγκτης πρόσβασης των περιβαλλόντων δοκιμών και ανάκαμψης από καταστροφή στα δεδομένα παραγωγής.

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Προσωρινά μέτρα μετριασμού του κινδύνου: Περιορισμό της έκθεσης του συστήματος όταν δεν είναι εφικτή η άμεση εφαρμογή μιας διόρθωσης και έως την εγκατάστασή της.

Γνώση των συστημάτων: Τεκμηρίωση της αρχιτεκτονικής και των εξαρτήσεων των κρίσιμων πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και διατήρηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας εντός του οργανισμού.

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Μιχάλης Μπλέτσας: Η ταχύτητα και ο έλεγχος δεν είναι δύο αντίθετοι στόχοι

Σε δηλώσεις του, ο διοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, Μιχάλης Μπλέτσας, επισημαίνει τον κίνδυνο αλυσιδωτών τεχνικών δυσλειτουργιών σε συστήματα που, εκ των πραγμάτων, αναβαθμίζονται ταχύτατα, χωρίς να έχει προηγηθεί δοκιμαστική χρήση σε εικονικό περιβάλλον.

«Η μετάβαση σε ένα ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον μπορεί βραχυπρόθεσμα να συνοδεύεται από αυξημένο κίνδυνο τεχνικών αστοχιών. Η ταχύτητα και ο έλεγχος ωστόσο δεν είναι δύο αντίθετοι στόχοι. Μια καλά οργανωμένη διαδικασία επιτρέπει την άμεση εφαρμογή διορθώσεων χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών», τονίζει ο κ. Μπλέτσας.