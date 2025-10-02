Θανατηφόρο τροχαίο με εγκατάλειψη στην Πέτρου Ράλλη – Μοτοσικλετιστής παρέσυρε και σκότωσε 44χρονο με πατίνι

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 44χρονο αναβάτη πατινιού σημειώθηκε γύρω στις 6:15 της Πέμπτης 2/10 στη συμβολή των οδών Πέτρου Ράλλη και Αγίας Άννης, στο ρεύμα προς Κηφισό.

Ειδικότερα, οδηγός μοτοσικλέτας παρέσυρε 44χρονο υπήκοο Μπαγκλαντές που κινείτο με το πατίνι του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα. Στη συνέχεια, ο αναβάτης της μηχανής ανέπτυξε ταχύτητα και εγκατέλειψε το αιμόφυρτο θύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 44χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε.

Αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής διεξάγουν έρευνες για το τροχαίο δυστύχημα και αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δικυκλιστή στα όρια του αυτοφώρου.