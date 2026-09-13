Αθηνών–Λαμίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Μεταμόρφωση έως τις 26 Οκτωβρίου

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης διάρκειας τίθενται σε ισχύ από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Λαμίας, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και θα διαρκέσουν έως τις 20:00 της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου 2026.

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Οι εργασίες προβλέπεται να εξελιχθούν σε δύο φάσεις, κατά τις οποίες θα αποκλείονται διαφορετικά τμήματα της δεξιάς λωρίδας του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Οι ημέρες και οι ώρες των ρυθμίσεων

Οι περιορισμοί στην κυκλοφορία θα εφαρμόζονται:

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 07:00 έως τις 20:00 .

. Κάθε Σάββατο, από τις 07:00 έως τις 17:00.

Η συνολική περίοδος εφαρμογής αρχίζει στις 07:00 της 14ης Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 20:00 της 26ης Οκτωβρίου.

Φάση Α: Κλειστή η είσοδος στον κόμβο Τατοΐου

Κατά την πρώτη φάση θα αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας από τη χιλιομετρική θέση 16,700 έως τη χιλιομετρική θέση 16,115.

Στη χιλιομετρική θέση 16,115 θα δημιουργηθεί έξοδος για τον κόμβο της Αττικής Οδού.

Παράλληλα, θα παραμείνει κλειστός ο κλάδος εισόδου στον Ανισόπεδο Κόμβο Τατοΐου, στη χιλιομετρική θέση 16,795, για τα οχήματα που κινούνται προς Αθήνα.

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Οι οδηγοί που επιθυμούν να εισέλθουν στον αυτοκινητόδρομο θα κατευθύνονται μέσω του κλάδου προς Λαμία μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Πύρνας, στη χιλιομετρική θέση 18,770, από όπου θα πραγματοποιούν την είσοδό τους.

Φάση Β: Ανοιχτός ο κόμβος Τατοΐου

Στη δεύτερη φάση θα αποκλειστεί η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας από τη χιλιομετρική θέση 17,400 έως τη χιλιομετρική θέση 16,350.

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Κατά τη συγκεκριμένη φάση, ο Ανισόπεδος Κόμβος Τατοΐου θα παραμείνει ανοιχτός.

Η ανακοίνωση δεν εξειδικεύει τις επιμέρους ημερομηνίες κατά τις οποίες θα εφαρμοστεί καθεμία από τις δύο φάσεις.

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Από τις υπόλοιπες λωρίδες η κυκλοφορία

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από τις λωρίδες που θα παραμένουν διαθέσιμες.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την τοποθετημένη οδική σήμανση.