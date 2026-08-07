Τελέστηκε το μνημόσυνο της Λένας Σαμαρά – Συγκινημένοι ο Αντώνης Σαμαράς, η σύζυγος και ο γιος τους (Φωτογραφίες)

Σήμερα Παρασκευή 7/8 τελέστηκε στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών το μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά, που έφυγε από τη ζωή πριν από έναν χρόνο σε ηλικία 34 ετών.

Στο μνημόσυνο εκτός από τους γονείς της, Αντώνη και Γεωργία Σαμαρά και τον αδελφό της Κώστα, έδωσε το παρών πλήθος κόσμου, ανάμεσα στους οποίους ο θείος της Αλέξανδρος Σαμαράς συγγενείς και φίλοι της οικογένειας.

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Μεταξύ άλλων, παρευρέθηκαν πολιτικοί, όπως ο Νίκος Δένδιας και ο γραμματέας της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κώστας Καραμανλής που βρίσκεται στο εξωτερικό, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Αντώνη Σαμαρά με αφορμή το μνημόσυνο για τον έναν χρόνο από την απώλεια της κόρης του, Λένας. NDPPHOTO NDPPHOTO 2538847 NDPPHOTO NDPPHOTO

Υπενθυμίζεται ότι η Λένα Σαμαρά, όπως ανέφερε η ανακοίνωση τότε του υπουργείου Υγείας είχε διακομιστεί στο Σισμανόγλειο το μεσημέρι της 7ης Αυγούστου ενώ στη συνέχεια είχε μεταφερθεί στον Ευαγγελισμό όπου κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου κατέληξε.