Ρέθυμνο: Εξιχνιάστηκαν δύο εμπρησμοί – Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ανδρών

Εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία δύο εμπρηστικές ενέργειες, η πρώτη στις 24 Δεκεμβρίου του 2025 σε επιχείρηση και η δεύτερη στις 17 Ιουλίου του 2026 σε όχημα στον Δήμο Μυλοποτάμου, στο Ρέθυμνο.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν δύο άνδρες ηλικίας 22 και 37 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό, ενώ ο ένας από τους δύο συνελήφθη επιπλέον για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του εντοπίστηκαν όπλο και φυσίγγια.

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Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Η εμπεριστατωμένη έρευνα και η κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση δύο περιπτώσεων εμπρησμού και το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος δύο ημεδαπών, στο Ρέθυμνο.

Ειδικότερα, στις 24/12/2025 και 17/07/2026 προκλήθηκε πυρκαγιά σε επιχείρηση και όχημα ιδιοκτησίας δυο ημεδαπών σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου με αποτέλεσμα την πρόκληση υλικών ζημιών.

Από την ενεργηθείσα προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί (22χρονος και 37χρονος) σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για εμπρησμό ενώ σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 22χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και -6- φυσίγγια και συνελήφθη για παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου».