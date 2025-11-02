Οριστικά εκτός ΕΛ.ΑΣ. ο Τάσος Ποτσέπης – Δεν ανανεώθηκε η σύμβασή του

Τελείωσε η θητεία του Τάσου Ποτσέπη από την Ελληνική Αστυνομία, όπου υπηρετούσε ως συνοριοφύλακας.

Οριστικά μένει εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας ο Τάσος Ποτσέπης. Είχε γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό από τα social media με το σύνθημα «Αγάπη μόνο». Η θητεία του ως Συνοριακός Φύλακας Ορισμένου Χρόνου δεν ανανεώθηκε, με τη σχετική απόφαση να δημοσιεύεται στο Φύλλο Γ’ 4114 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Η απόφαση βασίστηκε σε προηγούμενη πράξη της υπηρεσίας, σύμφωνα με την οποία -όπως αναφέρεται- δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις για την ανανέωση της σύμβασής του, όπως ορίζεται στο άρθρο 17 του νόμου 4647/2019, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί.

Όπως επισημαίνεται στην απόφαση, ο Τάσος Ποτσέπης δεν εγγράφεται στο στέλεχος της εφεδρείας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του π.δ. 104/2021, ενώ η πράξη διαγραφής του καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου στις 24 Οκτωβρίου 2025.

Ο Τάσος Ποτσέπης, που είναι πολύ ενεργός στα social media, είχε προσληφθεί στην ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο των προσλήψεων συνοριακών φυλάκων ορισμένου χρόνου των τελευταίων ετών, για την ενίσχυση των υπηρεσιών φύλαξης συνόρων.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την οριστική λήξη της υπηρεσιακής του πορείας στο Σώμα.