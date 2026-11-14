10 συλλήψεις σε αστυνομικούς ελέγχους σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Σε δέκα αυτόφωρες συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ειδικών δράσεων και στοχευμένων ελέγχων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, Άμεσης Δράσης και Τροχαίας Θεσσαλονίκης και αφορούν υποθέσεις κλοπών, εκκρεμών διωκτικών εγγράφων, οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και παράνομης παραμονής στη χώρα. Ειδικότερα, δύο άτομα συνελήφθησαν για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα. Μεταξύ αυτών είναι ένας 27χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, με την οποία είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών και τριών μηνών για ληστεία και παράνομη οπλοφορία. Άλλα δύο άτομα συνελήφθησαν για κλοπή, ενώ πέντε άτομα για παράνομη παραμονή στην ελληνική επικράτεια.

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Επίσης, συνελήφθη ένας 53χρονος, ο οποίος τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, 14 Νοεμβρίου, εντοπίστηκε να οδηγεί μοτοσικλέτα σε περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε βάρος του επιβλήθηκαν, μεταξύ άλλων, τα διοικητικά μέτρα της αφαίρεσης της άδειας οδήγησης και της ακινητοποίησης του οχήματος. Ωστόσο, ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε, έθεσε εκ νέου σε λειτουργία τη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί άμεσα και να συλληφθεί. Οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν σε βάρος των συλληφθέντων θα υποβληθούν στην αρμόδια δικαστική αρχή.