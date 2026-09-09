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Τροχαίο στην Αθηνών–Κορίνθου: Δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα

Η σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αγίων Αναργύρων, στην περιοχή του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις για τους οδηγούς που κινούνται προς Αθήνα.

Τροχαίο στην Αθηνών–Κορίνθου: Δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Δυσχέρεια καταγράφεται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου, λόγω τροχαίου ατυχήματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αγίων Αναργύρων, στην περιοχή του Ασπροπύργου.

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Τα προβλήματα εντοπίζονται στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, με τους οδηγούς που κινούνται στην περιοχή να καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να υπολογίζουν πιθανές καθυστερήσεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γνωστοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για τις συνθήκες του τροχαίου.

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