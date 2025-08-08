Τα πλοία «ξεκολλούν» από τα λιμάνια – Σταδιακή ομαλοποίηση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων

Ξεκίνησαν να εκτελούνται σταδιακά τα τροποποιημένα δρομολόγια των πλοίων τα οποία είχαν μείνει δεμένα στα λιμάνια της Αττικής λόγω των θυελλωδών ανέμων.

Πριν από λίγη ώρα αναχώρησαν κάποια πλοία από τον Πειραιά, ενώ αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να πραγματοποιηθούν κι άλλα δρομολόγια. Όπως αναφέρουν αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, τα πλοία από Ραφήνα προς Άνδρο θα αναχωρήσουν μετά την 01:00 τα ξημερώματα, ενώ κανονικά θα γίνουν οι πρωινές αναχωρήσεις από το Λαύριο.

Δεν έχει ανακοινωθεί η άρση του απαγορευτικού

Όμως δεν έχει ανακοινωθεί η γενική άρση του απαγορευτικού και οι ταξιδιώτες πρέπει να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα γραφεία των ακτοπλοϊκών ώστε να επιβεβαιώσουν τα δρομολόγια.

Υπενθυμίζεται ότι από το πρωί της Παρασκευής (08/08) ισχύει το απαγορευτικό απόπλου λόγω θυελλωδών ανέμων που έπνεαν στις θαλάσσιες περιοχές, με αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν εκατοντάδες επιβάτες.