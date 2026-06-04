Καιρός: Απότομη αλλαγή με καταιγίδες, χαλάζι και μετά 35αρια – Η πρόγνωση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

Σημαντική αλλαγή παρουσιάζει σήμερα (4/6) ο καιρός με βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε αρκετά τμήματα της χώρας πριν επανέλθουν οι υψηλές θερμοκρασίες το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.

Όπως αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, μία ατμοσφαιρική διαταραχή θα φέρει καταιγίδες και χαλάζι από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες. Την ίδια στιγμή, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, θα δημιουργηθούν συνθήκες έντονης αστάθειας λόγω της θερμότητας που έτσι και αλλιώς υπάρχει στην ατμόσφαιρα.

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Το αποτέλεσμα θα είναι η εκδήλωση ισχυρών τοπικά βροχών και καταιγίδων, κυρίως σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Στο μεταξύ, οι συνθήκες θα ευνοήσουν χαλαζοπτώσεις και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα.

Ο καιρός την Πέμπτη

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, στα ηπειρωτικά θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι – απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι, ενώ από την Παρασκευή θα στραφούν σε βόρειους, οδηγώντας σε μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Παρά την πρόσκαιρη αυτή υποχώρηση, η ζέστη δεν απομακρύνεται, καθώς οι μέγιστες τιμές σήμερα θα φτάσουν τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα δυτικά και βόρεια δεν θα ξεπεράσουν τους 28 με 30 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται αρχικά ηλιοφάνεια, όμως από το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις, με πιθανότητα τοπικών βροχών ή καταιγίδων κυρίως στα δυτικά και βόρεια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο άστατος, με μπόρες και καταιγίδες να εκδηλώνονται από το μεσημέρι και μετά. Δεν αποκλείεται μάλιστα να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις, ενώ ο υδράργυρος θα κινηθεί γύρω στους 29 βαθμούς.

Πότε υποχωρεί η αστάθεια

Η αστάθεια θα αρχίσει να υποχωρεί από την Παρασκευή, με τον καιρό να βελτιώνεται σταδιακά. Από το Σάββατο έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία θα πάρει ξανά την ανηφόρα, φτάνοντας τους 32 με 34 βαθμούς.

Όσον αφορά κάποια σημεία στην ηπειρωτική Ελλάδα, το θερμόμετρο δεν αποκλείεται να αγγίξει ακόμη και τους 35 βαθμούς Κελσίου.