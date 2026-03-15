Νέα Μάκρη: Τέσσερις προσαγωγές Τούρκων για τους πυροβολισμούς στη Λεωφόρο Μαραθώνος

Εξελίξεις σημειώθηκαν στην υπόθεση των πυροβολισμών στις 3 Μαρτίου στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος της Νέας Μάκρης.

Συγκεκριμένα, σε εξέλιξη είναι από το πρωί επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για το περιστατικό, με αστυνομικές πηγές να αναφέρουν ότι έχουν γίνει τέσσερις προσαγωγές Τούρκων υπηκόων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ έγιναν έρευνες και σε σπίτια.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Μαραθώνος, λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι της Τρίτης, 3 Μαρτίου όταν τέσσερα άτομα Τουρκικής υπηκοότητας μπήκαν στο Lidl στη Νέα Μάκρη.

Βγαίνοντας από σούπερ μάρκετ λίγο αργότερα ακούστηκε έντονη φραστική αντιπαράθεση και στη συνέχεια ακολούθησαν πυροβολισμοί. Σημειώνεται ότι έξω από το κατάστημα τους περίμεναν τουλάχιστον τρία άτομα, με τα οποία φέρεται να βρίσκονταν σε αντιπαλότητα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες βρήκαν επτά κάλυκες και μία βολίδα, και εντόπισαν και ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει τρύπες από πυροβόλο όπλο, αλλά δεν έχει ίχνη αίματος στο εσωτερικό του χώρο ή στον χώρο στάθμευσης του σούπερ μάρκετ.

Έπειτα από έρευνες, οι αστυνομικοί βρήκαν ότι το αυτοκίνητο ανήκει σε μία γυναίκα Τουρκικής καταγωγής.

Εκτιμάται ότι το περιστατικό πρόκειται για συνέχεια του πολέμου μεταξύ αντιπάλων ομάδων τουρκικής μαφίας.