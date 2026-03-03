Συναγερμός στη Νέα Μάκρη: Άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν αργά το μεσημέρι της Τρίτης (03/03), στη Νέα Μάκρη, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον ενός ΙΧ αυτοκινήτου.

Ειδικότερα, το περιστατικό σημειώθηκε στη Λεωφόρο Μαραθώνος, λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι, όταν τέσσερα άτομα Τουρκικής υπηκοότητας μπήκαν στο Lidl στη Νέα Μάκρη. Βγαίνοντας από σούπερ μάρκετ λίγο αργότερα ακούστηκε έντονη φραστική αντιπαράθεση και στη συνέχεια ακολούθησαν πυροβολισμοί. Σημειώνεται ότι έξω από το κατάστημα τους περίμεναν τουλάχιστον τρία άτομα, με τα οποία φέρεται να βρίσκονταν σε αντιπαλότητα.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες βρήκαν επτά κάλυκες και μία βολίδα, και εντόπισαν και ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει τρύπες από πυροβόλο όπλο, αλλά δεν έχει ίχνη αίματος στο εσωτερικό του χώρο ή στον χώρο στάθμευσης του σούπερ μάρκετ.

Έπειτα από έρευνες, οι αστυνομικοί βρήκαν ότι το αυτοκίνητο ανήκει σε μία γυναίκα Τουρκικής καταγωγής.

Εκτιμάται ότι το περιστατικό πρόκειται για συνέχεια του πολέμου μεταξύ αντιπάλων ομάδων τουρκικής μαφίας.