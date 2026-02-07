Τροχαίο δυστύχημα στη Μαραθώνος – Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε πεζό στο Πικέρμι

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος του Πικερμίου, όταν μια μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό, ο οποίος, αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τροχαίο, στο οποίο τραυματίστηκε και ο οδηγός της μοτοσικλέτας, σημειώθηκε περίπου 500 μέτρα μετά τη διασταύρωση της λεωφόρου Μαραθώνος με την Πικερμίου.

Σύμφωνα με το ΕΚΑΒ, στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα, τα οποία μετέφεραν τον πεζό και τον αναβάτη της μηχανής, σοβαρά τραυματισμένους, στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Οι συνθήκες του δυστυχήματος παραμένουν αδιευκρίνιστες, ενώ στο σημείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών. Η Τροχαία αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας για να δει πώς συνέβη η παράσυρση.