Συνελήφθη ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού για την δολοφονία του ισοβίτη

Στη σύλληψη του 50χρονου αρχιφύλακα των φυλακών Δομοκού Γ.Π. για τη δολοφονία του ισοβίτη Α.Π. προχώρησαν οι Αρχές σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του DEBATER ο 50χρονος αρχιφύλακας συνελήφθη την Τετάρτη 18/2 με ένταλμα του Ανακριτή για συνέργεια στην ανθρωποκτονία του ισοβίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ανακριτής δεν φαίνεται να πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και τον θεωρεί συνεργό στην δολοφονία.

Φυλακές Δομοκού: Προθεσμία για απολογία πήρε ο Βούλγαρος βαρυποινίτης για το αιματηρό επεισόδιο

Περισσότερο από μιάμιση ώρα παρέμεινε στο γραφείο του εισαγγελέα της Λαμίας ο Βούλγαρος βαρυποινίτης που εμπλέκεται στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε χθες το βράδυ στις φυλακές Δομοκού.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λαμίας, ο οποίος του απήγγειλε τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και την κατηγορία της οπλοχρησίας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του δράστη, Αθανάσιο Τάρτη, ο εντολέας του ζήτησε και έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, την ερχόμενη Παρασκευή στις 10:00 το πρωί.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, σε δηλώσεις του, διευκρίνισε ότι ο ίδιος δεν έχει ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας, την οποία, όπως είπε, θα παραλάβει αύριο το πρωί, επισημαίνοντας παράλληλα ότι «αυτά που γνωρίζω σε σχέση με τα πραγματικά περιστατικά, είναι όσα μου έχει μεταφέρει ο εντολέας μου».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Τάρτης στο ζήτημα της παρουσίας τρίτων προσώπων κατά τη διάρκεια του περιστατικού, επιβεβαιώνοντας ότι τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής δεν βρισκόταν στον χώρο ο Αλκέτ Ρετζάι. Όπως ανέφερε στις δηλώσεις του μετά την έξοδό του από τα δικαστήρια της Λαμίας, «στο συγκεκριμένο περιστατικό δεν ήταν παρών ο Αλκέτ Ρετζάι. Μπορεί να είχε πάει νωρίτερα και να είχε αποχωρήσει, αλλά τη στιγμή του περιστατικού δεν ήταν εκεί». Με τη δήλωση αυτή, καθίσταται σαφές ότι, κατά την εξέλιξη του επεισοδίου στο αρχιφυλακείο των Φυλακών Δομοκού, παρόντες ήταν αποκλειστικά το θύμα, ο κατηγορούμενος και ο αρχιφύλακας.

Ο συνήγορος του δράστη κ. Τάρτης, περιγράφοντας όσα ο εντολέας του ανέφερε για τα πραγματικά περιστατικά, σημείωσε πως «μου είπε ότι το θύμα μπήκε μέσα στο αρχειοφυλακείο, έβγαλε το όπλο, καθύβρισε και απείλησε τον αρχιφύλακα ότι θα τον σκοτώσει. Ο εντολέας μου μπήκε μπροστά και του είπε: ‘Τι είναι αυτά που κάνεις;’. Εκείνος γύρισε το όπλο αρχικά προς τον δικό μου εντολέα και στη συνέχεια ξανά προς τον αρχιφύλακα, απειλώντας ότι θα τον σκοτώσει. Εκείνη τη στιγμή, ο εντολέας μου του έπιασε το χέρι, του τράβηξε το όπλο, τραβήχτηκε προς τα πίσω και πυροβόλησε». Παράλληλα, είπε πως «αναγκάστηκε να το κάνει για να μπορέσει να σώσει, τόσο τον αρχιφύλακα, όσο και τον ίδιο του τον εαυτό…».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τον λόγο που ο εντολέας του βρέθηκε στο γραφείο του αρχιφύλακα, ο κ. Τάρτης ανέφερε ότι «είχε πάει γιατί ήθελε να συζητήσει ένα θέμα που αφορούσε τη μεταγωγή του την ερχόμενη Τετάρτη, στον ‘Αρειο Πάγο για υπόθεσή του».

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τον λόγο παρουσίας του θύματος στον ίδιο χώρο, και μάλιστα οπλισμένου, ο συνήγορος υπεράσπισης εμφανίστηκε επιφυλακτικός, δηλώνοντας: «Δεν γνωρίζω ούτε πώς πήγε ούτε γνωρίζω την πορεία του όπλου. Γνωρίζω όμως ότι, σύμφωνα με τον εντολέα μου, υπήρχε θέμα επειδή ο αρχιφύλακας είχε ζητήσει μεταγωγή του από τις φυλακές Δομοκού. Τώρα, αν αυτό είναι αληθές ή όχι, δεν το γνωρίζω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε σχέση με τους πυροβολισμούς, ο κ. Τάρτης υπογράμμισε ότι «υπάρχουν τρεις σφαίρες. Οι δύο κατέληξαν στο κεφάλι του θύματος και μία ακόμη που δεν κατέληξε κάπου», συμπληρώνοντας πως «οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου». Παράλληλα, τόνισε ότι «ο εντολέας μου φέρει τραύματα στα χέρια, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπήρξε πάλη πριν το συγκεκριμένο περιστατικό», προσθέτοντας ότι θα ζητηθεί «να εξεταστεί από ιατροδικαστή».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο συνήγορος υπεράσπισης επανέλαβε ότι παραμένουν αναπάντητα ερωτήματα ως προς την είσοδο και την πορεία του όπλου στον χώρο, λέγοντας πως «ττο πώς πέρασε το όπλο στον χώρο και τι είχε στο μυαλό του ο άλλος εμπλεκόμενος, είναι κάτι που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Είμαι βέβαιος, πάντως, ότι ο εντολέας μου δεν είχε όπλο, δεν είχε καμία διάθεση να προκαλέσει επεισόδιο και δεν ήταν εκείνος που προκάλεσε το συμβάν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δολοφονία στις φυλακές Δομοκού: Δέχθηκε δύο σφαίρες στο κεφάλι ο ισοβίτης – Γνωστός εκτελεστής “συμβολαίων” ο Βούλγαρος

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Βούλγαρος ισοβίτης που πυροβόλησε με πιστόλι και σκότωσε τον Έλληνα ισοβίτη μέσα σε δωμάτιο του αρχιφυλακείου των φυλακών Δομοκού, παρουσία του αρχιφύλακα των φυλακών και του επίσης βαρυποινίτη Αλκέτ Ριζάι, το απόγευμα της Κυριακής 15/2/26.

Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, ο Βούλγαρος εκτελεστής πυροβόλησε συνολικά τρεις φορές το θύμα του. Οι δύο σφαίρες τον βρήκαν στο κεφάλι και μία δεν τον πέτυχε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όλοι οι παρόντες στο έγκλημα επιμένουν στον ισχυρισμό τους ότι ο ισοβίτης φιλονίκησε με τον αρχιφύλακα, επειδή του είχε βγάλει μεταγωγή και επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι, αλλά τον πρόλαβε ο Βούλγαρος, του το άρπαξε και τον πυροβόλησε.

Οι αστυνομικοί πάντως εξετάζουν προσεκτικά αυτό τον ισχυρισμό και ερευνούν αν τα γεγονότα έγιναν έτσι ακριβώς, ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, καθώς ο Βούλγαρος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε ισόβια για την δολοφονία του επιχειρηματία Τζον (Γιάννη) Μακρή το 2018 στη Βούλα, είναι γνωστός στο χώρο του υποκόσμου ως εκτελεστής συμβολαίων θανάτου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εξετάζεται, επίσης, πώς μπήκε το πιστόλι στις φυλακές και πώς βρέθηκαν οι τρεις κρατούμενοι στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς την ώρα εκείνη έπρεπε να ήταν στα κελιά τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο που συνέβη η ανθρωποκτονία δεν υπάρχουν κάμερες και οι αστυνομικοί προσπαθούν να βγάλουν άκρη από καταθέσεις και άλλες ανακριτικές μεθόδους. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, το περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα της Κυριακής.

Ο Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος εξέτιε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση Κορφιάτη στη Ζάκυνθο, εισέβαλε με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών.

Πώς βρέθηκε το όπλο στις φυλακές Δομοκού

Σχετικά με το όπλο, μιλώντας στο DEBATER, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας σωφρονιστικών υπαλλήλων Ελλάδος Βαρσάμης Κωνσταντίνος ξεκαθάρισε ότι:

«Σε καμία περίπτωση οι υπάλληλοι σε σωφρονιστικό κατάστημα δεν οπλοφορούν. Το πώς μπήκε το όπλο μέσα είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Γίνεται έρευνα να δούμε τι συνέβη. Ο συνάδελφος κινδύνευσε. Δεν ξέρω τι πραγματικά συνέβη. Αλλά όπλα μέσα εμείς δεν έχουμε, ούτε και οι κρατούμενοι επιτρέπεται να έχουν. Γενικά υπάρχουν προβλήματα με την στελέχωση».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον χώρο που συνέβη η δολοφονία δεν υπάρχουν κάμερες και οι αστυνομικοί προσπαθούν να βγάλουν άκρη από καταθέσεις και άλλες ανακριτικές μεθόδους. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με όσα έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση, το περιστατικό συνέβη αργά το απόγευμα της Κυριακής.

Ο Έλληνας κρατούμενος, ο οποίος εξέτιε ισόβια κάθειρξη για την υπόθεση Κορφιάτη στη Ζάκυνθο, εισέβαλε με πιστόλι στο αρχιφυλακείο, με σκοπό να επιτεθεί στον αρχιφύλακα των φυλακών.

Εκεί όμως, μαζί με τον αρχιφύλακα, βρίσκονταν δύο άλλοι κρατούμενοι και συγκεκριμένα ένας Βούλγαρος ισοβίτης, ο οποίος κρατείται για τη δολοφονία του επιχειρηματία του Τζόν Μακρή, τον Οκτώβριο του 2018 στη Βούλα και ο γνωστός και από την κινηματογραφική απόδραση του Βασίλη Παλαιοκώστα με ελικόπτερο από τις φυλακές Κορυδαλλού, Αλβανός Αλκέτ Ριζάι.

Σύμφωνα πάντα με τους ισχυρισμούς τους, ο Βούλγαρος όρμησε στον Έλληνα ισοβίτη, του πήρε το πιστόλι και τον πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, εκδοχή η οποία εξετάζεται από την αστυνομία.

Το συμβάν έχει προβληματίσει έντονα την ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, καθώς καταδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας στις φυλακές.