Αποκλειστικό DEBATER: Εκτέλεσαν με πιστόλι κρατούμενο μέσα στις φυλακές Δομοκού

Συναγερμός έχει σημάνει στις αστυνομικές Αρχές καθώς ένας κρατούμενος στις φυλακές Δομοκού έπεσε δολοφονημένος καθώς τον εκτέλεσαν με πιστόλι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER.

Θύμα της δολοφονίας φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER να είναι ο κρατούμενος Α.Π. που έχει κατηγορηθεί για δολοφονία στη Ζάκυνθο το 2021 με θύμα τον Ντίμη Κορφιάτη και ο οποίος εκτέλεστηκε από έναν κρατούμενο με αρχικά Ρ. και ο οποίος είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του Γιάννη Μακρή (ήταν σύζυγός του μοντέλου Βικτώριας Καρυδα) στο Πανόραμα της Βούλας το 2018.

Όλα έγιναν όταν το θύμα πήγε να σκοτώσει έναν Αρχιφύλακα στο γραφείο του και εκεί ήταν ο δράστης με τα αρχικά Ρ. και ένας ακόμη με τα αρχικά Α.Ρ.

Η εν ψυχρώ αυτή δολοφονία έχει σημάνει συναγερμό στις Αρχές που συνεχίζουν τις έρευνες εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Η δολοφονία του Ντίμη Κορφιάτη και της συζύγου του που είχε κατηγορηθεί ο ισοβίτης

Ο άνδρας που εκτελέστηκε με όπλο μέσα στις φυλακές του Δομοκού είχε καταδικαστεί για την δολοφονία του επιχειρηματία Ντίμη Κορφιάτη και της συζύγου του στη Ζάκυνθο. Στις 9 Ιουνίου 2020, στη Λιθακιά Ζακύνθου, η Χριστίνα Κλουτσινιώτη που επέβαινε στη μηχανή την οποία οδηγούσε ο σύζυγός της Ντίμης Κορφιάτης έπεσε νεκρή από τα πυρά ενόπλων που υποδύονταν τους αστυνομικούς ώστε να μην κινούν υποψίες.

Ήθελαν να σκοτώσουν τον άνδρα της όμως οι σφαίρες έκοψαν το νήμα της ζωής της και βύθισαν στην οδύνη τα τρία της παιδιά. Από τους 8 κατηγορούμενους οι τέσσερις κρίθηκαν ένοχοι. Στους δύο επιβλήθηκαν ισόβια. Μία γυναίκα που ενημέρωνε τους δράστες καταδικάστηκε σε 9 χρόνια και αφέθηκε ελεύθερη επειδή είναι έγκυος. Ένας συνεργός που τους υπέθαλψε καταδικάστηκε σε 3 χρόνια. Και εκείνος αφέθηκε ελεύθερος.

“Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι είμαι εγώ ο φυσικός αυτουργός. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στο Εφετείο θα τα πούμε και θα αποδείξουμε ποιοι είναι οι φυσικοί αυτουργοί. Οι ηθικοί αυτουργοί είναι δύο αλλοδαποί οι οποίοι γνωρίζω εγώ που δεν θέλω να τους αποκαλύψω” είχε πει σε δηλώσεις του ο άνδρας που τώρα έπεσε νεκρός από όπλο.

Στις 7 Μαΐου 2021 και ο Ντίμης Κορφιάτης έπεσε νεκρός στην Ζάκυνθο. Η δολοφονία του εξιχνιάστηκε και ως δράστης φέρεται ένας εκ των δύο ατόμων που σήμερα καταδικάστηκαν σε ισόβια. Ο επιχειρηματίας τον είχε κατονομάσει στις αρχές έξι μήνες πριν υποστηρίζοντας ότι είχε μένος μαζί του καθώς είχαν προσωπικές διαφορές.