Συνελήφθη γνωστός τηλεοπτικός σεφ – Χρωστάει πάνω από 350.000 ευρώ στο Δημόσιο

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 58χρονο γνωστό τηλεοπτικό σεφ για χρέη στο Δημόσιο που ξεπερνούν τις 350.000 ευρώ.

Ο σεφ είχε συστήσει επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, με συνολικά έσοδα που υπολογίζονται μεταξύ 1,3 και 1,4 εκατομμυρίων ευρώ αλλά δεν απέδωσε τον ΦΠΑ που αναλογούσε στα έσοδα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το χρέος άνω των 350.000 ευρώ.

Το πρωί της Παρασκευής (31/10/25), ο σεφ συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να εκτελεστεί η ποινή του και αν δεν ρυθμίσει τις οφειλές του θα οδηγηθεί στην φυλακή.