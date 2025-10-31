Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός τηλεοπτικός σεφ – Χρωστάει πάνω από 350.000 ευρώ στο Δημόσιο

Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Συνελήφθη γνωστός τηλεοπτικός σεφ – Χρωστάει πάνω από 350.000 ευρώ στο Δημόσιο
pixabay
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:25

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 58χρονο γνωστό τηλεοπτικό σεφ  για χρέη στο Δημόσιο που ξεπερνούν τις 350.000 ευρώ.

Ο σεφ είχε συστήσει επιχείρηση εμπορίας τροφίμων, με συνολικά έσοδα που υπολογίζονται μεταξύ 1,3 και 1,4 εκατομμυρίων ευρώ αλλά δεν απέδωσε τον ΦΠΑ που αναλογούσε στα έσοδα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το χρέος άνω των 350.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρωί της Παρασκευής (31/10/25), ο σεφ συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών προκειμένου να εκτελεστεί η ποινή του και αν δεν ρυθμίσει τις οφειλές του θα οδηγηθεί στην φυλακή.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ