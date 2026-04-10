Συνελήφθη για ναρκωτικά εγγονή πασίγνωστου πολιτικού

Στα χέρια της ΕΛΑΣ βρίσκεται εγγονή γνωστού πολιτικού η οποία συνελήφθη στο Σύνταγμα για κατοχή ναρκωτικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η 26χρονη συνελήφθη στο Σύνταγμα τα ξημερώματα της Παρασκευής (10/4) μετά από έλεγχο της αστυνομίας. Στην κατοχή της βρέθηκαν 11 γραμμάρια κάνναβης, ενώ από τον συνοδηγό που επέβαινε στο όχημα κατασχέθηκε στιλέτο με μήκος λάμας 8,5 εκατοστών καθώς και ένα φυσίγγιο διαμετρήματος 32 χιλιοστών μαζί με ποσότητα κάνναβης.

Μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ναρκωτικά και όπλα.