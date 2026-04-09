Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 31χρονου αλλοδαπού για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη 31χρονος αλλοδαπός για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, από την περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες ο κατηγορούμενος κατέχει, αποθηκεύει και διακινεί ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, ενώ από τις ενέργειες αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Η σύλληψη του πραγματοποιήθηκε μετά από στοχευμένη επιχείρηση, η οποία έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης, ενώ από την έρευνα που ακολούθησε στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 31,8 γραμμάρια κοκαΐνης σε αυτοσχέδια συσκευασία, καθώς και από την κατοχή του ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς, ο οποίος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για άλλα αδικήματα, θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.