Συνελήφθη 25χρονος επιδειξίας που παραμόνευε σε υπόγειες διαβάσεις στο Πάντειο

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 25χρονος επιδειξίας από την Υεμένη που παραμόνευε σε υπόγειες διαβάσεις στο Πάντειο σκορπίζοντας τον τρόμο ανάμεσα σε νεαρές γυναίκες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος με το μόριό του έξω ακολούθησε 26χρονη γυναίκα σε υπόγειες διαβάσεις γύρω από την περιοχή του Παντείου, ενώ προχωρούσε στην επαίσχυντη πράξη ακόμη και έξω από παιδική χαρά όπου κυκλοφορούσαν ανήλικα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 25χρονος επιδειξίας εντοπίστηκε στην οδό Λαγουμιτζή για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και παράνομη είσοδο και διαμονή στη χώρα.