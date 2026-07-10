Πώς έφτασαν οι Αρχές στις συλλήψεις για τον εμπρησμό στη Marfin 16 χρόνια μετά την τραγωδία – Το ανώνυμο e-mail και οι φωτογραφίες

Σημαντικές εξελίξεις προέκυψαν για την τραγωδία στη Marfin, 16 χρόνια μετά τον τραγικό θάνατο των τριών εργαζομένων και ενός αγέννητου παιδιού.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνέλαβε δύο άνδρες 42 ετών και καταζητείται ακόμα μία 46χρονη, για τη δολοφονία της 32χρονης Αγγελικής Παπαθανασοπούλου και του αγέννητου παιδιού της, του 36χρονου Επαμεινώνδα Τσάκαλη και της 35χρονης Παρασκευής Ζούλια.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η γυναίκα που καταζητείται εδώ και χρόνια ζει στη Μεγάλη Βρετανία και έχει δύο παιδιά, ενώ οι δύο άνδρες είναι ενεργά μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Οι δύο συλληφθέντες κρατούνται στη ΓΑΔΑ και αύριο Σάββατο 11/7 θα παρουσιαστούν ενώπιον του εισαγγελέα. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν ήδη σταλεί τα απαραίτητα έγγραφα στις βρετανικές Αρχές, προκειμένου να προχωρήσουν στη σύλληψη της.

Πώς έφτασαν στις συλλήψεις για τη Marfin οι διωκτικές αρχές

Σχετικά με τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον φονικό εμπρησμό στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου το 2010, όπως έγραφε νωρίτερα το DEBATER, μπήκαν ξανά στο “μικροσκόπιο” οι φάκελοι για την υπόθεση, που περιείχαν μαρτυρίες και φωτογραφικό υλικό.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, καθοριστικές για το νέο άνοιγμα της υπόθεσης ήταν οι πληροφορίες από ανώνυμο email που εστάλη στο ελληνικό FBI.

Στο επίμαχο ηλεκτρονικό μήνυμα φέρεται να κατονομάζονταν ως δράστες του φονικού εμπρησμού στη Marfin, οι τρεις για τους οποίους εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης, καθώς και άλλα πρόσωπα που φέρεται να ανήκουν στον αντιεξουσιαστικό χώρο.

Η πληροφορία αξιολογήθηκε ως σημαντική και έτσι άρχισε εκ νέου έρευνα στο υλικό της δικογραφίας αλλά και σε άλλες δικογραφίες στις οποίες υπήρχε εμπλοκή ή αναφορά στα τρία πρόσωπα.

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Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποκτήσουν νέες φωτογραφίες και βίντεο, τόσο κατά τη διάρκεια της επίθεσης με μολότοφ στην τράπεζα, (που ούτως ή άλλως υπήρχαν σε ένα βαθμό σχεδόν από την αρχή), κυρίως όμως πριν και μετά την επίθεση κατά μήκος της διαδήλωσης, όπου είχαν εισχωρήσει τα άτομα που πέταξαν τις μολότοφ.

Κατά την ανάλυση που έγινε στην Εγκληματολογική Υπηρεσία προέκυψαν τα πρόσωπα των τριών κατηγορούμενων, ενημερώθηκε η ανακρίτρια και εκδόθηκαν τα εντάλματα σύλληψης για τους δύο 42χρονους (26 ετών όταν πυρπολήθηκε η τράπεζα) και της γυναίκας, 46 ετών (30 ετών τη μοιραία μέρα του Μαΐου 2010), για τους οποίους τα στελέχη της ΕΛΑΣ λένε πως τους έχουν με ακάλυπτα πρόσωπα.

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Υπενθυμίζεται ότι στις 5 Μαΐου του 2010, τρεις ημέρες πριν από την ψήφιση του πρώτου μνημονίου, οι τρεις εργαζόμενοι βρήκαν τραγικό θάνατο στο υποκατάστημα της Marfin στη Σταδίου από τη φωτιά που προκάλεσαν κουκουλοφόροι ρίχνοντας μολότοφ, κατά τη διάρκεια επεισοδίων.

Η ενημέρωση από την ΕΛΑΣ:

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“Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Δ.Α.Ο.Ε. στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων ερευνών για τη σύλληψη ατόμων που εμπλέκονται στην εμπρηστική επίθεση που σημειώθηκε στις 5/5/2010 σε τραπεζικό κατάστημα στην οδό Σταδίου στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών εργαζομένων.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί, κατόπιν σχετικών ενταλμάτων, δύο άτομα, ενώ για την υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα άτομο, σε βάρος του οποίου έχει επίσης εκδοθεί ένταλμα σύλληψης”

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Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής έρευνας, θα γίνουν ανακοινώσεις για την υπόθεση από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ.