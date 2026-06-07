Συνελήφθη 55χρονος στο Αίγιο – Καταζητούνταν από την Ίντερπολ για δολοφονία ενός Έλληνα στην Αυστραλία το 1999

Χειροπέδες σε έναν 55χρονο άνδρα, που καταζητούνταν από την Ίντερπολ για φόνο, πέρασε η αστυνομία στο Αίγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, ο άνδρας είχε διαπράξει φόνο το 1999, σκοτώνοντας έναν Έλληνα στην Αυστραλία όπου διέμενε.

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Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος ήρθε στην Ελλάδα, άλλαξε το όνομά του και κατέληξε στο Αίγιο όπου ήταν η μόνιμη κατοικία του. Ο 55χρονος καταζητείτο με ερυθρά αγγελία της Ίντερπολ, όπως το τι είχε καταφέρει να αλλάξει ήπειρο και το όνομά του, δυσκόλευε τον εντοπισμό του από τις αρχές.

Η αστυνομία κατάφερε αξιοποιώντας πληροφορίες και στοιχεία να εξακριβώσει τα στοιχεία του και να τον συλλάβει. Θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοσή του.