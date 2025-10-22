Συνελήφθη 55χρονος που οδηγούσε φορτηγό χωρίς δίπλωμα στην Αττική Οδό

Χωρίς δίπλωμα οδηγούσε ένας 55χρονος οδηγός, επικαθήμενο φορτηγό, έμφορτο με υλικά ξυλείας το πρωί της Τρίτης στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, η άδεια ικανότητας οδήγησης του είχε αφαιρεθεί στις 23 Αύγουστου για 30 ημέρες από αστυνομικούς του Β’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιώς για μη χρήση ζώνης ασφαλείας, ενώ κατά τον έλεγχο του φορτηγού διαπιστώθηκε ότι 5 από τα 12 ελαστικά του ήταν φθαρμένα.

Για την υποτροπή του, του επιβλήθηκε νέο διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.350 ευρώ και νέα αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για χρονικό διάστημα 395 ημερών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας:

